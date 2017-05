Amazon: Die Gelddruckmaschine!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Der Onlinehändler Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist weiter auf Rekordjagd und steht kurz davor die 1000 Euro Marke zu überschreiten. Wer hätte dies noch zu Jahresanfang gedacht? Die Aktie hat sich somit binnen eines Jahres erneut verdoppelt und beschert seinen Aktionäre weiterhin ein "breits Grinsen" im Gesicht. Kleinere Rücksetzer werden immer wieder hochgekauft, die Trendpfeile stehen deutlich auf grün! Am heutigen Wochenschluß steht Amazon aktuell bei 993,38 Euro. Stopps würden wir weiter jeweils unter die letzten Tiefs platzieren und sukzessive nach oben nachziehen.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.