Amazon: Erneut gescheitert! CHARTCHECK

Auch der neuerliche Versuch, das alte Jahreshoch vom 03.02.21 bei 3434 US Dollar zu knacken, ist nun gescheitert.



Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) gelang es auch in dieser Börsenwoche nicht, diese Linie zu knacken (siehe Chart). Konsequenterweise drehte der Kurs dann gestern wieder nach unten ab und schloß bei 3334,69 USD deutlich im Minus. Da auch das Tagestief vom 14.04. unterboten wurde, wirkt die Aktie angeschlagen, weshalb wir in den kommenden Handelstagen eher mit weiteren Verlusten rechnen müssen.





Amazon Tageschart

