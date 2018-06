Amazon: Einfach nicht aufzuhalten!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Erfolgsgeschichte geht immer weiter! Am vergangenen Freitag konnte der amerikanische Onlinehändler (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) das alte Allzeithoch bei 1638,10 US Dollar knacken. In dieser Handelswoche kommt es dann aufgrund dieses Signals zu weiteren Zukäufen, welche die Aktie jetzt bereits an die 1700 USD Marke hieven. Am gestrigen Dienstag ging Amazon am US-Markt bei 1696,35 USD aus dem Handel. Der Trend zeigt weiterhin klar aufwärts, weshalb wir (noch immer) kein Stück aus der Hand geben würden.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.