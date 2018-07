Amazon: Deutliche Zugewinne!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die von uns am 13.07.18 eröffnete Kaufposition bei Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) läuft weiter in die gewünschte Richtung. Am gestrigen Handelstag kletterte die Notierung im Hoch bereits bis auf 1858 US Dollar und schloß am Abend bei 1842,92 USD. Damit befinden wir uns jetzt bereits deutlich im Plus und sichern deshalb unsere Position mit einem nachgezogenen StopLoss auf 1796 USD ab.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.