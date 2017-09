Amazon, Daimler, Apple - knackige Gewinne mit Inlinern

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Mutterholding Alphabet des Internetdienstleisters Google meldete jüngst einen deutlichen Gewinnrückgang um 28 Prozent auf 3,5 Milliarden Dollar. Hauptverantwortlich hierfür ist eine Rekordstrafe der EU-Kommission in Höhe von 2,4 Milliarden Euro wegen Ausnutzung der marktbeherrschenden Stellung von Google bei Produktanzeigen in Suchergebnissen. In unserer ISIN-Liste findet sich für interessierte Anleger einen Inliner mit der WKN SC4L3N und ordentlich Abstand zu den Barrieren (Seitwärtsrendite von knapp 20 Prozent).

Erste Analysten rechnen bei Tech-Firmen demnächst mit einer höheren Volatilität und Gewinnmitnahmen, bevor es zum Jahresende noch einmal zu einer Rally kommen könnte. Neu in unserer ISIN-Liste findet sich der Inliner SC1W37 mit großem Abstand zur unteren Barriere (4.600) und einer Renditechance von knapp 80 Prozent bis Dezember 2017. Sollte es zu einer Korrektur kommen, könnte das Papier seine Stärke bis zum Jahresende voll ausspielen.

Aufzeichnungen unserer Webinare finden Sie hier

Die Aktie von Amazon befindet sich weiter auf Rekordkurs und dotiert deutlich über der 1000-Dollar Grenze. Experten bezeichnen den Kurs bei einem KGV von 154 (154!) für das Jahr 2017 bereits als irrational. Zwar erwartet das Unternehmen für das kommende Jahr eine Gewinnsteigerung von über 10 Prozent, doch selbst dann wäre das KGV noch übertrieben hoch.

Wir empfehlen interessierten Anlegern Papiere mit Seitwärtsrendite und etwas mehr Luft nach unten wie dem Inliner SC4L3N (Barriere 1.150 – 750). Bären schauen sich den Stay-Low Optionsschein mit der WKN SC3CZ9 an.

Auch auf Apple und Facebook haben wir neue Inliner mit größerem Abstand zu unteren Barriere in unsere ISIN-Liste aufgenommen. Der Inliner SC3J2J auf Facebook (Barrieren 185 – 120 USD) lockt mit einer Renditechance von knapp 52 Prozent bis Dezember, das Papier SC4L3X auf Apple empfehlen wir als Absicherung gegenüber kurzfristigen Kursverlusten. Die obere Grenze liegt gerade einmal noch knapp 5 Prozent über dem Basiswert, allerdings ist auch die Renditechance entsprechend hoch.

Übrigens: Wer Interesse an technischen Analysen hat, sollte sich einmal die Dailys der HSBC anschauen. Chartanalysen zu DAX, Aktien, Rohstoffen und Co. direkt börsentäglich in Ihr E-Mail-Postfach – kostenfrei und unverbindlich abonnieren.

Unser Handwerkszeug für die nächsten Wochen:

über die WKN kommen Sie zu den genauen Details: