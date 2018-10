Amazon, Covestro, Dax – bloß keine Panik

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Nahezu alle Stimmungsindikatoren sind in den Panikmodus gedreht. Im Umfeld sehr schlechter Stimmung hat sich das Chance-Risiko-Verhältnis jedoch zum positiven umgedreht und auch Mario Draghi bleibt zuversichtlich. So haben auch wir einige attraktive Anlageprodukte in unseraufgenommen, um die aktuellen Chancen am Markt zu nutzen. Dazu gehören die Discounterauf Amazon undauf Covestro sowie der Dax Capped-Bonus. Das Depot ist Teil unseres Videonewsletters

Wir blicken auf den Kommentar der VP Bank:

Mario Draghi behält die Ruhe. Der EZB-Chef ist zuversichtlich, dass die Inflationsraten in Zukunft höher ausfallen werden. Die ökonomischen Risiken werden weiterhin als „weitgehend ausgewogen“ erachtet. Für Italien rechnet der EZB-Präsident mit einer Lösung in den Budgetstreitigkeiten.

Mario Draghi sieht trotz der aufkommenden Wolken am Konjunkturhimmel keinen Grund den Kurs zu ändern. Klar ist, dass die EZB zunächst die neuen Projektionen ihrer Volkswirte abwarten will. Mario Draghi betonte dies mehrfach. Die neuen Schätzungen für das Wirtschaftswachstum als auch für die Inflation werden im Dezember vorliegen. Auf Basis dieses Zahlenmaterials wird dann die geldpolitische Ausrichtung justiert.

Sollte sich bis dahin der wirtschaftliche Ausblick nicht noch weiter deutlich verschlechtern, wird die EZB ihre Anleihekäufe einstellen. Der Notenbankvorsitzende machte aber auch deutlich, dass die EZB stets handlungsbereit sei. Sollte sich die konjunkturelle Lage massiv verschlechtern, wären aus Sicht der VP Bank-Experten neuerliche langfristige Refinanzierungsgeschäfte eine Option. Eine Verlängerung der Anleihekäufe kommt aus Knappheitsgründen im Bereich von Bundesanleihen sicherlich nicht in Frage. Die EZB-Sitzung im Dezember wird also spannend werden.

Quelle: VP Bank, eigene Recherche