Amazon-Calls mit 157%-Chance bei Erreichen des Allzeithochs

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse befindet sich die Amazon-Aktie (ISIN: US0231351067) derzeit in einer Korrekturbewegung. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Amazon-Aktie markierte am 04. September 2018 ihr aktuelles Allzeithoch bei 2.050,50 USD. Seit diesem Hoch befindet sich die Aktie in einer Korrekturbewegung. Dabei fiel der Wert im Tief auf 1.307,00 USD zurück. Im Mai 2019 erreichte die Aktie zwar ein Hoch bei 1.964,40 USD setzte danach aber noch einmal auf 1.672,00 USD zurück. Gestern kam es zu einem Anstieg über den Abwärtstrend über die Hochpunkte aus dem September 2018 und Mai 2019. Dieser Trend verläuft heute bei ca. 1.942,54 USD.

Ausblick: Etabliert sich Amazon über diesem Abwärtstrend, dann bestünde die Chance auf einen weiteren Anstieg in Richtung Allzeithoch bei 2.050,50 USD. Sollte die Aktie aber wieder in diesen Abwärtstrend zurückfallen, müsste kurzfristig mit Abgaben in Richtung 1.880,05 USD gerechnet werden.“

Kann die Amazon-Aktie, die derzeit mit 1.938 USD knapp unterhalb des Aufwärtstrends notiert, dennoch dem Allzeithoch bei 2.050 USD entgegensteuern, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 1.950 USD

Der BNP-Call-Optionsschein auf die Amazon-Aktie mit Basispreis bei 1.950 USD, Bewertungstag 20.9.19, BV 0,01, ISIN: DE000PZ6XTD4, wurde beim Amazon-Kurs von 1.938 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,120 USD mit 0,77 – 0,80 Euro gehandelt.

Wenn die Amazon-Aktie im spätestens einem Monat auf 2.050 USD ansteigt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,16 Euro (+45 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 1.883,9804 USD

Der J.P.Morgan-Open End Turbo-Call auf die Amazon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 1.883,9804 USD, BV 0,01, ISIN: DE000JP9VF37, wurde beim Amazon-Aktienkurs von 1.938 USD mit 0,54 – 0,58 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Amazon-Aktie auf 2.050 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 1,49 Euro (+157 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Amazon-Aktien oder von Hebelprodukten auf Amazon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek