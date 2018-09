Amazon-Calls mit 106%-Chance bei Kursanstieg auf 2.100$

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse könnte die Amazon-Aktie (ISIN: US0231351067) ihre Aufwärtsbewegung bald wieder fortsetzen. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Amazon-Aktie markierte am 04. September 2018 ihr aktuelles Allzeithoch bei 2.050,50 USD. Danach kam es zu einigen Gewinnmitnahmen. Die Aktie setzte auf das letzte Zwischenhoch bei 1.880,05 USD zurück. Dabei fiel sie kurzzeitig sogar unter den Aufwärtstrend seit 04. April. Zu einem Tagesschlusskurs unter diesem Trend kam es allerdings nicht. Der Wert brach am Dienstag über seinen kurzfristigen Abwärtstrend nach oben aus. Gestern behauptete er sich darüber.

Ausblick: Damit ergab sich in dieser Woche ein Fortsetzungssignal für die übergeordnete Aufwärtsbewegung in der Amazon-Aktie. Kurzfristig sollte sie bis ca. 2.050 USD ansteigen. Mittelfristig wären sogar Kurse um 2.200 USD möglich. Ein Rückfall unter 1.959 USD und damit in den gebrochene Abwärtstrend würde aber vermutlich zu einem erneuten Test der Unterstützung bei 1.880,05 USD führen.“

Wenn die Amazon-Aktie in den nächsten Wochen auf 2.100 USD ansteigen kann, dann können Anleger mit Long-Hebelprodukten hohe Renditen erzielen.

Call mit Strikepreis bei 2.000 USD

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die Amazon-Aktie mit Basispreis bei 2.000 USD, BV 0,01, Bewertungstag 16.11.18, ISIN: DE000GM54MQ5, wurde beim Aktienkurs von 1.981 USD und dem Euro/USD-Wechselkurs von 1,171 USD mit 0,78 – 0,79 Euro gehandelt.

Erreicht der Kurs der Amazon-Aktie innerhalb des nächsten Monats die Marke von 2.100 USD, dann wird der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,11 Euro (+41 Prozent) ansteigen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 1.888,5665 USD

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Amazon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 1.888,5665 USD, BV 0,01, ISIN: DE000PZ2WRQ1, wurde beim Aktienkurs von 1.981 USD mit 0,86 – 0,88 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Amazon-Aktie auf 2.100 USD wird sich der innere Wert dieses Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - bei 1,81 Euro (+106 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Amazon-Aktien oder von Hebelprodukten auf Amazon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek