Amazon, Berkshire, Nike – alle in einem Korb

Während in dem klassischen BCDI Index, zehn europäische Aktien enthalten sind, wurde von dem Anbieter, boerse.de, ein weiterer Index mit zehn amerikanischen Aktien aufgelegt: der BCDI USA. Er versteht sich als Index-Alternative für die etablierten amerikanischen Indizes wie Dow Jones oder S&P 500. Vontobel bietet mit der WKN VE3BAC ein Zertifikat auf den neuen Index.

Der boerse.de-Aktienbrief vergibt an die 100 nach den Kennzahlen der Performance-Analyse langfristig erfolgreichsten und sichersten Aktien der Welt den Status Champion. Für das BCDI-USA-Zertifikat wurden aus diesen 100 Champions zehn Top-Champions aus den Vereinigten Staaten ausgewählt. Der Index BCDI USA bildet die Entwicklung dieser zehn US-Top-Champions ab und lässt sich mit dem BCDI-USA-Zertifikat komfortabel, transparent und kostengünstig handeln. Der BCDI USA zeichnet sich in der Rückrechnung durch eine hohe Gewinn-Konstanz, unterdurchschnittliche Rückgänge in den Korrekturphasen der Börsen und überdurchschnittliche Gewinne aus.

Die Zusammensetzung des BCDI USA

Der Index soll aus Unternehmen mit einfachen Geschäftsmodellen, starken Marken und einhergehenden dauerhaften Wettbewerbsvorteilen zusammengesetzt werden. Diese Zusammensetzung soll langfristiges, beständiges Wachstum mit unterdurchschnittlichen Rückgängen ermöglichen.

Der Index beinhaltet zum Starttag folgende Unternehmen: Amazon.com, Berkshire Hathaway B, Church & Dwight, Colgate-Palmolive, Disney, McDonald’s, Microsoft, Nike, PepsiCo und Starbucks. Der Index ist also grundsätzlich breit diversifiziert.

Es erfolgt zweimal jährliche eine Umschichtung des Index, die gewährleistet, dass jeder enthaltene Titel eine gleichbleibende Gewichtung von 10 Prozent erhält.

Das BCDI USA funktioniert nach dem Prinzip der Gleichgewichtung. Halbjährlich vorgenommene Umschichtungen sorgen dafür, dass jeder der zehn Champions genau 10% Gewicht hält. Zudem ist das Zertifikat thesaurierend: Dividendenausschüttungen werden automatisch reinvestiert.

Anleger können das BCDI-USA-Zertifikat mit der WKN VE3BAC bei jeder Bank und Sparkasse sowie Online-Broker über die Börsen Stuttgart und Frankfurt erwerben. Das Produkt ist auch für Sparpläne geeignet. Der Kauf erfolgt ohne Ausgabeaufschlag. Auch erfolgsbezogene Kosten fallen nicht an. Die Managementgebühr liegt bei 1,5 % pro Jahr.

Quelle: Vontobel, eigene