Amazon - Basisinvestment oder Großbaustelle?

Die Aktie von Amazon ist aktuell in über 2.900 wikifolios vertreten, eine beachtliche Quote von gut 14 Prozent. Auf solche Werte kommen nicht viele Titel.

An der Beliebtheit des Online-Händlers haben auch die jüngsten Quartalszahlen nur wenig geändert. Dabei hatte Amazon am Donnerstagabend bei überraschend stark gestiegenen Umsätzen einen Gewinn verkündet, der im Vergleich zum Vorjahr nicht nur gesunken ist, sondern auch die Erwartungen der Analysten verfehlt hat. Das Unternehmen verwies auf gestiegene Kosten, um das selbstgesteckte Ziel der Reduzierung der Lieferzeiten schneller zu erreichen. In diesem Bereich soll auch im laufenden Quartal weiter investiert werden.

Die Amazon-Aktie hatte daraufhin am nächsten Morgen mit einem Kursabschlag von rund fünf Prozent eröffnet, dieses Minus aber schnell wieder wettgemacht. Unter dem Strich läuft es für die Aktionäre des ehemaligen Buchhändlers seit rund 18 Monaten aber nicht mehr so gut wie in den Jahren zuvor. Das im August 2018 markierte Allzeithoch wurde Mitte dieses Jahres zwar noch mal angelaufen, konnte aber nicht überwunden werden. Aktuell notiert die Aktie 13 Prozent darunter.

Wachstumsstark und innovativ

Für Alexander Albicke ( MrTecDAX ) ist das alles kein Grund zur Besorgnis. „Die großen Gewinne werden kommen, ob früher oder später ist hier nicht so wichtig“, erklärt der Trader, der Amazon in seinem seit Februar 2016 mit 66 Prozent im Plus liegenden wikifolio Global Top Picks zu fünf Prozent gewichtet hat. Seit über zwei Jahren ist er bei der Aktie durchgängig investiert. Die jüngsten Zahlen sieht er ebenfalls sehr entspannt: „Für mich ist der Gewinn bei diesem Unternehmen sekundär. Das Wachstum ist immer noch in vielen zukunftsträchtigen Geschäftsbereichen (allen voran Cloud) extrem hoch und Amazon bleibt weiterhin sehr innovativ.“ Logisch, dass er bei der Aktie weiter investiert bleibt.

+65,4 % seit 17.02.2016

+14,5 % 1 Jahr

0,9× Risiko-Faktor

EUR 26.467,68 investiertes Kapital

MrTecDAX DE000LS9LGB7

Nicht ganz so euphorisch schätzt Alexander Bamberg ( Yoda12 ) die Lage ein. „Die Aktie bleibt ein Basisinvestment, die Zeiten einer großen Kursrallye scheinen aber vorbei“, kommentiert der Diplom-Wirtschaftsmathematiker. Während er die Entwicklung des Marktplatzes bei Amazon lobt, sieht er die hohen Investitionen in den „margenschwachen Transportsektor“ kritisch: „Die Ankündigung, Produkte unter einem Dollar kostenlos zu liefern, kann ich aus Aktionärssicht nicht gut finden - das wird niemals profitabel.“ Trotzdem hält er die Aktie gleich in mehreren seiner Musterdepot, unter anderem mit neun Prozent Depotanteil in dem wikifolio Aktie & Produkt begehrenswert, das bei einer Performance von 62 Prozent seit Mai 2016 gerade am Allzeithoch schnuppert.

+62,0 % seit 08.05.2016

+18,5 % 1 Jahr

0,8× Risiko-Faktor

EUR 11.343,40 investiertes Kapital

Yoda12 DE000LS9J2X3

Thomas Jung ( TurtleTom ) hingegen hat im wikifolio Defensive Wachstumsaktien bei Amazon gerade die Reißleine gezogen und ein Minus von 6,9 Prozent realisiert. „Verlustbegrenzung bei Amazon, das Wachstum der AWS Cloud Sparte bricht ein, da Konkurrent Microsoft Marktanteile gewinnen kann. Auch belasten sehr hohe Ausgaben für die same-day Lieferungen. Ich trenne mich von der Aktie, da die hohen Erwartungen nicht erfüllt werden konnten. Mir scheint, Amazon hat einfach zu viele Baustellen offen und verzettelt sich dabei“, begründete der Trader die Trennung von der allgemein so beliebten Aktie.

+25,9 % seit 13.10.2017

+20,4 % 1 Jahr

0,6× Risiko-Faktor

EUR 27.285,91 investiertes Kapital

# Name ISIN Handelsvolumen Alle Trades Käufe 1 Wirecard DE0007472060 793.021 € 654 75% 2 Drillisch DE0005545503 677.855 € 456 82% 3 Amazon US0231351067 405.504 € 330 64% 4 Microsoft US5949181045 130.760 € 298 63% 5 Software DE000A2GS401 603.821 € 288 47% 6 UTDI DE0005089031 662.740 € 284 78% 7 Apple US0378331005 50.770 € 271 62% 8 Irobot US4627261005 139.209 € 260 77% 9 Daimler DE0007100000 58.916 € 242 40% 10 Tesla Motors US88160R1014 120.592 € 228 40%

TurtleTom DE000LS9NT56

