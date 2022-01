Amazon: Der Ausverkauf geht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Der Onlinehändler aus den Staaten (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) notierte am 19.11.21 noch bei 3762 USD im Hoch, 2 Monate später müssen nur noch rund 1000 Dollar weniger pro Anteilsschein auf dem Tisch gelegt werden. Am 21.01.22 schloß die Aktie an der Nasdaq bei 2852 USD. Die Abwärtsbewegung hatte sich mit dem endgültigen Bruch der 200-Tage Linie am 05.01.22 bereits abgezeichnet, nach einer kurzen PullBack Bewegung kam es dann in der vergangenen Handelswoche zu deutlichen Abverkäufen. Wir würden hier auf keinen Fall ins fallende Messer greifen und beobachten so weiter von der Seitenlinie den Kursverlauf der nächsten Börsensitzungen.

Amazon Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.