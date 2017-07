Amazon: Außer Spesen nichts gewesen!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Der Onlinehändler (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) konnte den eingeschlagenen Weg nach oben nicht weiter fortsetzen. Nachdem die Aktie bereits am vergangenen Donnerstag ein erstes Warnsignal lieferte (siehe lange rote Kerze), rutschte die Notierung am Freitag weiter nach unten ab und fiel unter unsere nachgezogene StopLoss Marke bei 1032,48 US Dollar. Da der Kurs mit einem Gap nach unten bei 1012,14 USD startete, wurde die Position in diesem Bereich glattgestellt, somit bleibt als Fazit nur: Außer Spesen nichts gewesen! Wir belassen den Wert aber weiter auf unserer Beobachtungsliste und halten nach neuen Signalen Ausschau.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.