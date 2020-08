Amazon Aktie: Das wird für einigen Wirbel sorgen!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon mauserte sich im Laufe der Zeit von einem belächelten Online-Buchhändler zum mit Abstand größten E-Commerce-Konzern der Welt. Der Erfolg geht nicht nur auf anhaltendes Wachstum beim Online-Shop zurück. Ein wichtiger Baustein davon ist der Abo-Dienst Amazon Prime, welcher Mitgliedern gegen eine monatliche Gebühr bestimmte Vorteile sowie digitale Inhalte anbietet. Heute ist die Zahl der Prime-Mitglieder eine wichtige Komponente bei der Vorstellung der Geschäftszahlen. Um die Kunden bei der Stange zu halten, erweitert der Internet-Gigant sein Angebot deshalb fortlaufend. Aktuell machen Nachrichten um die nächste große Neuerung die Runde.

Amazon Prime jetzt auch mit Gaming

Nachdem Prime-Mitglieder bereits Zugriff auf bestimmte Filme, Serien und Musik ohne zusätzliche Kosten hatte, folgen diesem Beispiel nun auch Videospiele. Über die hauseigene Plattform Twitch bietet Amazon ab sofort Prime Gaming an. Damit können Nutzer eine wachsende Auswahl an Titeln innerhalb ihres Abonnements herunterladen und ohne zeitliche Begrenzung spielen. Zu Beginn sind bekannte Spiele wie Grand Theft Auto, FIFA 20 und League of Legends vertreten. Mit dem Konzept tritt Amazon in direkte Konkurrenz mit Microsoft, die mit dem Xbox Game Pass seit geraumer Zeit ein sehr ähnliches Angebot vorweisen.

Es geht aufwärts

An der Börse wird die Neuerung insgesamt sehr positiv aufgenommen. Viele Experten sind sich sicher, dass Amazon Prime dadurch nur noch interessanter wird und bei neuen Zielgruppen Kunden gewinnen könnte. Die Aktie reagiert mit einem Plus von 1,1 Prozent am Mittwoch, womit der scheinbar endlose Aufwärtstrend sich weiter fortsetzt. Der Kurs des Papiers befindet sich mittlerweile bei 2.861 Euro und damit in direkter Schlagweite des Allzeit-Hochs. Es ist gut möglich, dass Amazon es schon bald Apple gleichtut und einen Börsenwert von mehr als zwei Billion US-Dollar erreichen wird. Aktuell liegt der E-Commerce-Riese noch bei rund 1,7 Billion Dollar.

Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.

Dieses Unternehmen steckt dahinter …

Disclaimer

Die auf finanztrends.info angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information. Die hier angebotenen Beiträge stellen zu keinem Zeitpunkt eine Kauf- beziehungsweise Verkaufsempfehlung dar. Sie sind nicht als Zusicherung von Kursentwicklungen der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren ist risikoreich und birgt Risiken, die den Totalverlust des eingesetzten Kapitals bewirken können. Die auf finanztrends.info veröffentlichen Informationen ersetzen keine, auf individuelle Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Es wird keinerlei Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden übernommen. Finanztrends.info hat auf die veröffentlichten Inhalte keinen Einfluss und vor Veröffentlichung sämtlicher Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen o.ä. Demzufolge kann bezüglich der Inhalte der Beiträge nicht von Anlageinteressen von finanztrendsw.info und/ oder seinen Mitarbeitern oder Organen zu sprechen sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen usw. gehören nicht der Redaktion von finanztrends.info an. Ihre Meinungen spiegeln nicht die Meinungen und Auffassungen von finanztrends.info und deren Mitarbeitern wider. (Ausführlicher Disclaimer)