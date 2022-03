Amazon-Aktie wird ein Schnäppchen (optisch)

Lange erwartet, kündigte Amazon.com (US0231351067) vergangene Woche einen Aktiensplit im Verhältnis 20:1 an – so wird die Aktie optisch günstiger und damit für private Anleger erschwinglicher und granularer investierbar. Noch interessanter dürfte aus Anlegerperspektive jedoch das Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 10 Mrd. US-Dollar sein, das der Konzern angekündigt hat (welches wie der Split noch der Zustimmung der Hauptversammlung am 25.5.22 bedarf). Wer im unsicheren Börsenumfeld eine defensive Positionierung auf den E-Commerce, Cloud- und Streaming-Giganten sucht, findet interessante Konditionen bei Zertifikate-Strategien.

Discount-Strategien mit 9 oder 13 Prozent Puffer (Juni oder September)

Bei einem Preis von 234,99 Euro liefert das Discount-Zertifikat von Morgan Stanley mit der ISIN DE000MA4RKW2 (Bezugsverhältnis 1/10) einen Sicherheitspuffer von 9 Prozent. Sofern die Aktie am Bewertungstag 17.6.22 zumindest auf Höhe des Caps von 2.800 US-Dollar schließt, zahlt es den Höchstbetrag von 280 US-Dollar konvertiert in Euro aus. Bei konstanten Wechselkursen beträgt der maximale Gewinn ca. 19,78 Euro oder 30,4 Prozent p.a. (Barausgleich auch im negativen Szenario).

13,4 Prozent Puffer bietet der Discounter der HVB mit der ISIN DE000HB00FG4 (Bezugsverhältnis 1/10). Bei drei Monaten längerer Laufzeit und einem niedrigeren Cap von 2.700 US-Dollar generiert das Produkt unter der Prämisse konstanter Wechselkurse maximal ca. 22,14 Euro oder 18,8 Prozent p.a., sofern die Aktie am 16.9.22 zumindest auf Höhe des Caps notiert (ansonsten ebenfalls Barausgleich).

Bonus-Strategie mit 26 Prozent Puffer (September)

Das wechselkursgesicherte Capped-Bonus-Zertifikat der HVB (ISIN DE000HB31JG1) mit einer Barriere bei 2.100 US-Dollar bringt knapp 26 Prozent Sicherheit. Das Zertifikat zahlt bei Fälligkeit am 22.9.22 den Höchstbetrag von 325 Euro aus, sofern die Barriere bis zum 16.9.22 niemals berührt oder unterschritten wird; ansonsten erfolgt ein Barausgleich in Höhe des Schlusskurses. Bei einem Preis von 290,22 Euro beläuft sich die maximale Rendite auf 34,78 Euro oder 22,7 Prozent p.a. Die Strategie gibt’s zum moderaten Aufgeld von nur 2,3 Prozent.

ZertifikateReport-Fazit: Wer für die nächsten drei bis sechs Monate eine defensive Alternative zum Direktinvestment in die Amazon-Aktie sucht, kann mit den Zertifikaten bereits von einer Seitwärtsbewegung profitieren – bei den Discountern ist ein Wechselkursrisiko, das in der Aufwertung des Euro besteht, zu berücksichtigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Amazon-Aktien oder von Anlageprodukten auf Amazon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen