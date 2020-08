Amazon Aktie: Das tut weh!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

2020 ist ein Jahr mit Höhen und Tiefen – auch was den Kurs der Amazon-Aktien angeht. Gestartet ist das Wertpapier bei 1.679 Euro Anfang diesen Jahres. Seitdem stieg der Wert um ganze 58,65 Prozent. Doch auch das Amazon-Papier blieb vom Corona-Tief Ende März nicht verschont: Der Kurs brach zwischenzeitlich auf 1.513 Euro ein. Am Donnerstag startete das Wertpapier, nach dem sieben prozentigen Verlust im letzten Monat, mit 2.680 Euro in Frankfurt in den Tag. Doch was IT-Speziallisten am Donnerstag entdeckten hat niemanden erfreut:

Sicherheitslücke bei Alexa

Das israelische Sicherheitsunternehmen Check Point entdeckte in seinem Labor in San Carlos (USA) eine Sicherheitslücke in dem Sprachassistenten System von Amazons „Alexa“. „Mit nur einem falschen Klick drohte den Anwendern der Verlust zahlreicher persönlicher Daten oder sogar der Historie sämtlicher Sprachaufzeichnungen, also des persönlichen Stimmen-Profils“, teilte Check Point Donnerstag Amazon mit.

Das Unternehmen reagierte auf die Angaben und behob alle Sicherheitslücken zeitnah. Die Schwachstellen befanden sich in der Online-Infrastruktur von Amazon und diesbezüglich nicht im Sprachassistenten selber. Nach Angaben von Check Point konnten Autorisierungsschlüssel abgefangen und damit Aktionen im Namen des entsprechenden Kunden ausgeführt werden. Entscheidend ist jedoch das es für Hacker möglich gewesen war, auf den Stimmverlauf des Amazon-Kunden zuzugreifen. „Wir hoffen, dass die Hersteller ähnlicher Geräte dem Beispiel von Amazon folgen werden und ihre Produkte auf Schwachstellen überprüfen, welche die Privatsphäre der Benutzer gefährden könnten.“

Lebensmittel bei Amazon

Seit Donnerstag ist es für Prime-Kunden möglichen Online über den Amazon Marktplatz Lebensmittel des Händlers Tegut zu erwerben. Das Sortiment umfasst vorerst 6.000 Produkte und ist bisher nur in ausgewählten Regionen innerhalb Deutschlands erhältlich. Aktuell beinhaltet das Sortiment frische, gekühlte und tiefgekühlte Waren, Bio-Produkte, regionale und nachhaltige Lebensmittel sowie Getränke, Drogerieartikel und Tiernahrung. Bei Bestellungen von gekühlten Waren ist die Lieferung entscheidend, weswegen der Onlineversandhändler zusichert die Lebensmittel innerhalb eines Fensters von zwei Stunden auszuliefern.

Amazon wurde 1996 vom heutigen CEO Jeff Bezos gegründet. Aktuell stellt das Unternehmen ein Börsenwert von 1,31 Billionen Euro da.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.