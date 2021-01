Amazon Aktie: Verleumdungsklage gegen Jeff Bezos!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Ein Gericht in Los Angeles hat eine Verleumdungsklage gegen Jeff Bezos abgewiesen.

Die Klage, die im Februar vom Bruder der romantischen Partnerin von Jeff Bezos, Lauren Sanchez, eingereicht worden war, wurde am Donnerstag aus Mangel an Beweisen abgewiesen, berichtet das Wall Street Journal. Sanchez behauptete, der Gründer von Amazon Inc. (NASDAQ:AMZN) habe ihn fälschlicherweise beschuldigt, dem National Enquirer Nacktfotos von Bezos zugespielt zu haben.

Im Januar 2019 veröffentlichte die Boulevardzeitung eine Geschichte, die die außereheliche Affäre zwischen Bezos und Sanchez enthüllte, die beide zu dieser Zeit mit anderen Personen verheiratet waren. Die damalige Muttergesellschaft der Publikation, American Media Inc., sagte, der Bruder, Michael Sanchez, habe “alle Materialien” für ihre Geschichte zur Verfügung gestellt. Sanchez sagte, er versuche, die Geschichte über seine Schwester zu kontrollieren, bestand aber darauf, dass er die “grafischen Nacktfotos” nicht an den National Enquirer weiterleitete.

Bezos bestritt, dass er jemals die Anschuldigung gegen Michael Sanchez erhoben habe, so die vom Wall Street Journal zitierten Gerichtsakten.

Richter John Doyle vom Los Angeles County Superior Court schloss den Fall mit der Begründung ab, es fehle an zulässigen Beweisen, und erklärte, die meisten Informationen beruhten auf “Hörensagen”. Michael Sanchez’ Anwalt Tom Warren sagte, sie würden Berufung einlegen.





