Amazon-Aktie - Rally vorbei? Gewinne auch einmal mitnehmen?

Amazon ist und bleibt ein interessantes Unternehmen! Die Marktstellung und Story des Konzerns ist beachtlich, die Zukunftsfähigkeit vorhanden. Auf der Suche nach neuen Ideen ist Amazon ganz vorn dabei. Auch die Investition Anfang letzten Jahres in einen E-Autobauer (Rivian) zeigt beispielhaft die breite Streuung der Geschäftsgrundlage an – und die Strategie Amazons. Denn der Online-Riese interessiert sich auch für das Unternehmen Zoox, welches sich auf autonom fahrende Fahrzeuge spezialisiert hat. Einige Experten wittern hier den Einstieg von Amazon ins E-Auto-Geschäft – auch ein Aufbau einer eigenen E-Flotte wird erwartet! Vielleicht auch ein Grund für den Chef von Tesla, die Zerschlagung von Amazon zu fordern?

Langfristig interessant!

Letztlich ist Amazon aus langfristiger Perspektive für Anleger interessant! Rücksetzer im Kursverlauf sind so eher auf Kaufsignale zu beobachten und schwache Tage könnten hier Einstiegskurse anbieten! Aus Sicht des Chartanalysten allerdings könnte der Weg nach oben kurzfristig verbaut sein. Gewinnmitnahmen in den vergangenen Handelstagen und ein potenzielles Trendwendemuster in den Wochenkerzen der Candlesticks mahnen zur Vorsicht! Zudem drehten erst kürzlich die Standard-Indikatoren RSI und MACD – im Chart jedoch weiterhin überkaufte Strukturen.

