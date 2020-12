Amazon-Aktie: Gute Zeiten voraus?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Am Sonntag beschlossen die Länderchefs und Bundeskanzlerin Merkel endgültig, was viele im Vorfeld bereits erwarteten. Von Mittwoch an wird es in Deutschland wieder härtere Einschränkungen geben, um die Anzahl an Infektionen mit dem Coronavirus in den Griff zu bekommen. Unter anderem werden die meisten Geschäfte des Einzelhandels geschlossen.

Für den Versandhändler Amazon sind das gerade in der wichtigen Zeit vor Weihnachten gute Nachrichten. Ohne eine Alternative vor Ort dürfte es viele Kunden zu dem Online-Händler treiben, wo nicht nur Geschenke gekauft, sondern auch Geldgeschenke adäquat eingesetzt werden können. Bereits im Frühjahr konnte der Internet-Gigant vom Lockdown spürbar profitieren.

Deutschland mag nur einer von vielen Märkten von Amazon sein, es ist aber beileibe kein unwichtiger. Aus diesem Grund ist es durchaus vorstellbar, dass die Anleger im Laufe des Montags auf die Beschlüsse der Politik reagieren werden. Ob das schon ausreicht, um den kurzfristigen Abwärtstrend umzukehren, bleibt aber abzuwarten.

Seit Anfang Dezember hat die Amazon-Aktie mit einer Welle der Korrektur zu kämpfen. In rund zwei Wochen ging es mit den Kursen um gut fünf Prozent in Richtung Süden. Der seit Oktober aktive Abwärtstrend setzte sich auch am Freitag fort, wenngleich die Verluste sich mit 0,25 Prozent noch in einem erträglichen Rahmen abspielten.

Grundsätzlich lässt sich am Chart von Amazon ablesen, dass der Konzern immer dann profitieren konnte, wenn andere schwer zu leiden hatten. Lediglich im Frühjahr folgte die Aktie dem allgemeinen Trend, entwickelte sich sonst aber gerne mal gegenteilig und legte kräftig zu, wenn die Stimmung anderswo am Tiefpunkt angekommen war.

Umgekehrt musste die Amazon-Aktie aber auch manches Mal während einer allgemein guten Stimmung Federn lassen. Die aktuelle Situation ist mit dem Frühjahr nur bedingt zu vergleichen. Zwar wären steigende Umsätze bei Amazon in der zweiten Dezemberhälfte keine Überraschung. Die Anleger wissen aber mittlerweile, welche Effekte vom Lockdown zu erwarten sind und dürften deshalb nicht in übertriebene Erwartungen verfallen.





