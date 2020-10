Amazon Aktie: Große Pläne durchgesickert!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon will sein Logistiknetz in Deutschland offenbar weiter ausbauen: Wie der „Nordkurier“ kürzlich mitteilte, plant der E-Commerce-Riese mit einem Logistikzentrum in der Stadt Neubrandenburg (Mecklenburg-Vorpommern). Die Zeitung beruft sich hierbei auf gut informierte Kreise.

Demnach gibt es bereits Verhandlungen über den Ankauf eines großen Grundstücks. Das Areal soll über eine gute Anbindung zum Flughafen Trollenhagen und diversen Bundesstraßen verfügen.

„Eine endgültige Entscheidung dazu ist noch nicht gefallen. Unsere Wirtschaftsförderung arbeitet proaktiv mit dem Ziel, Bestandsunternehmen zu sichern, aber auch Neuansiedlungen von Unternehmen zu fördern“, sagte Neubrandenburgs Oberbürgermeister Silvio Witt zum „Nordkurier“.

Der parteilose Politiker will damit offenbar mögliche Kritik an dem Vorhaben bereits im Keim ersticken. Seit Jahren schon werden neue Amazon-Ansiedlungen von teils scharfen Diskussionen begleitet. Gilt der US-Konzern bisweilen doch als große Gefahr für den regionalen Versand- und Einzelhandel.

Zur Einordnung: Amazon betreibt in Deutschland derzeit 15 Logistikzentren und beschäftigt dort etwa 16.000 festangestellte Mitarbeiter. Der US-Gigant plant, künftig sämtliche Pakete selbst zuzustellen, um nicht mehr von Logistikanbietern wie Hermes oder DHL abhängig zu sein. Dank des neuen Lagers in Neubrandenburg sollen Amazon-Kunden der Region künftig Waren noch am selben Tag ausgeliefert bekommen.

