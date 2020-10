Amazon-Aktie: Führt das schon bald zum Crash?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Für Amazon läuft es derzeit blendend. Der ohnehin schon gigantische Konzern konnte von der Corona-Pandemie sehr profitieren. Die Kontaktbeschränkungen sowie die Maskenpflicht haben dazu geführt, dass nicht wenige die Lust am Shoppen im Einzelhandel so gut wie vollständig verloren haben. Stattdessen boomt der Versandhandel wie selten zuvor, was die Umsätze von Amazon in die Höhe schraubt. Den Anlegern blieb das nicht verborgen und so ging es mit den Anteilen von Amazon immer weiter bergauf. Eben diese Entwicklung könnte aber womöglich bald ein unschönes Ende finden.

In rund zwei Wochen stehen die US-Wahlen an und das Ergebnis könnte weitreichende Auswirkungen auf Amazon, Google, Apple und Co. nehmen. Schon seit Längerem machen die Demokraten Druck und fordern einen faireren Wettbewerb von Seiten der Tech-Riesen. Des Öfteren fiel dabei auch schon der Begriff der Zerschlagung. Zuletzt konnten derartige Pläne nicht umgesetzt werden, da eine Einigung mit den Republikanern nicht erzielt werden konnte. Sollte nun aber Joe Biden Trump als Präsident ablösen, könnten die Karten neu gemischt werden.

Zugegeben, entschieden ist in dieser Richtung noch lange nichts. Selbst wenn die Demokraten sich Anfang November durchsetzen sollten, mündet das noch nicht zwangsweise in eine Zerschlagung von Amazon. Allein die Möglichkeit eines solchen Szenarios scheint aber schwer auf der Aktie des Versandhändlers zu lasten. In der vergangenen Woche ging es mit den Kursen um mehr als fünf Prozent abwärts und ein Ende dieser schwierigen Phase scheint bisher noch nicht in Sicht zu sein.

