Amazon Aktie: Darum bietet der Rücksetzer eine große Chance!

Die Aussicht auf die baldige Zulassung eines Corona-Impfstoffs hat die Märkte zum Auftakt in die neue Woche bewegt. Während Aktien, die in der Krise zumeist auf dem Verkaufszettel standen, in die Höhe schnellten, ging es für die Corona-Gewinnertitel kräftig nach unten. So auch für die Aktie von Amazon, die in den letzten Wochen und Monaten hohe Gewinne erwirtschaftete. Seit Mitte März hat sich der Wert der Aktie in der Spitze um mehr als 118 Prozent verteuert. Am Montag und am Dienstag gab der Kurs mehr als 8 Prozent nach und sackte auf 3.035 USD ab.

Knapp oberhalb der 3.000-USD-Marke bekamen die Käufer wieder Zugriff und stabilisierten den Kurs. Die runde Marke hatte den Abverkauf bereits Ende Oktober gestoppt. Am Mittwoch kann die Aktie schon wieder zulegen, der erste Schock scheint also bereits überwunden zu sein. Nun wird es darum gehen, die 50-Tage-Linie (EMA50) zurückzuerobern, die momentan bei 3.171,70 USD verläuft. Knapp darüber verläuft eine Widerstandszone zwischen 3.200 und 3.250 USD.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Amazon?

Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf!





Geht es nach den fundamental orientierten Analysten, hat die Aktie noch Luft nach oben. Das gilt besonders nach dem jüngsten Rücksetzer. Aus ihrer Sicht liegt das durchschnittliche Kursziel bei 3.830,49 USD (umgerechnet 3.255,70 Euro) und damit fast 23 Prozent oberhalb des aktuellen Kursniveaus. Momentan beschäftigen sich 49 Analysten mit dem Titel. Das Anlagevotum fällt bullisch aus, denn es gibt 42 Buy-, 4 Overweight- und 3 Hold-Einstufungen. Verkaufsempfehlungen liegen keine vor. Hiernach könnte sich ein Investment also durchaus lohnen.

Von Alexander Hirschler - 12. November 2020

