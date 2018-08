Amazon: 2000 US Dollar!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Der unglaubliche Höhenflug des Onlinehändlers (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) klopft an der nächsten runden Marke an. Bis auf wenige Cent (1998,69) blieb der Kurs am gestrigen Handelstag unter der 2000 Dollar Marke. Ob diese nun bereits heute oder erst in ein paar Tagen fallen wird, scheint zweitrangig. Weiterhin gilt die Devise: "Bei Schwäche zukaufen" - eine simple Strategie, bei der man eigentlich seit Monaten nichts falsch machen konnte. Aus Sicht der Markttechnik folgen auf höhere Tiefs immer neue Hochs - ein mustergültiger Chartverlauf! Wir würden weiter dranbleiben und kein Stück aus der Hand geben!Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.