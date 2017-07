Amani Gold erhält bis zu 25 Mio. AUD von chinesischen Investoren

Der Markt hatte von der Ressourcenschätzung, die Amani Gold (WKN A2DJ27 / ASX ANL) vor Kurzem veröffentlichte offenbar mehr erwartet. Die Investoren von Lucky Winner Investment (LW) aus Hong Kong hingegen scheinen zufrieden. Sie setzten ihre Unterschrift unter eine verbindliche Vereinbarung, die Amani bis zu 25 Mio. Dollar an frischem Kapital bescheren wird!

In einer ersten Tranche wird LW dabei 15 Mio. Dollar investieren und dafür 300 Mio. Amani-Aktien zu 0,05 AUD erhalten. Bis zum 10. Juli sollte diese Transaktion voraussichtlich abgeschlossen sein, teilte das Unternehmen mit. Amani kann diese Aktien ausgeben, ohne weitere Zustimmungen oder Genehmigungen einzuholen.

Für die zweite Tranche, in der LW noch einmal 200 Mio. Aktien zu 0,05 AUD für 10 Mio. AUD zeichnet und zusätzlich 250 Mio. Optionen, die in einem Zeitraum von zwei Jahren zu 0,07 AUD pro Aktie ausgeübt werden können, erhält, muss Amani sich allerdings die Zustimmung seiner Aktionäre einholen. Man plant dazu eine außerordentliche Aktionärsversammlung, die Ende August / Anfang September stattfinden soll. Stimmen die Aktionäre dem Deal nicht zu, muss Amani eine Strafzahlung in Höhe von 250.000 Dollar leisten.

Wir betrachten diesen Deal als Vertrauensbeweis der chinesischen Investoren, die offensichtlich das große Potenzial erkennen, welches das Giro-Projekt auch nach der ersten Ressourcenschätzung noch bietet. Mit den nun zur Verfügung stehenden Mitteln, kann Amani auf jeden Fall die weitere Exploration des gesamten Projekts schnell vorantreiben und gleichzeitig auch die Ressource von Kebigada ausweiten sowie die nächsten Schritte (Studien) einleiten. Natürlich entsteht dabei auch eine hohe Verwässerung, aber wir denken, dass das Potenzial von Giro mehr als ausreichen dürfte, um diese langfristig wettzumachen.



