Amani Gold: Zwei Aspekte im Fokus der Arbeiten

In den vergangenen Wochen war es um Amani Gold (WKN A2DJ27 / ASX ANL) etwas stiller geworden. Dies heißt aber nicht, dass die Gesellschaft auf der faulen Haut lag – im Gegenteil. Man arbeitet intensiv am Giro Gold Projekt im Kongo. Von hier könnten in den kommenden Wochen vielfältige Neuigkeiten kommen.

Von November 2017 bis Februar 2018 haben die Verantwortlichen von Amani Gold auf verschiedenen Areal von Giro Bohrungen durchgeführt. Insgesamt waren dies 130 Bohrungen, darunter 10 mit einem Diamantkernbohrer und 120 Umkehrbohrspülungen. Die Bohrungen hatten eine Gesamtlänge von mehr als 8.000 Metern. Die Schwerpunkte der Arbeiten lagen auf Congo Ya Sika, Kebigada North und Kebigada NW sowie auf Douze Match.

Ziel der Arbeiten war es, die Goldressourcenschätzungen zu erhöhen bzw. auf den Weg zu bringen. Man wollte weitere Erzkörper finden, die Gold beinhalten und vor allem mehr über Douze Match erfahren. Auf dieses Areal setzen die Verantwortlichen große Hoffnung, hier könnte man einiges unter Tage finden. Allerdings gibt es für Douze Match noch keine Ressourcenschätzung. Die durchgeführten Bohrungen könnten dies jedoch bald verändern.

Auf Kebigada haben 52 der 61 Umkehrbohrspülungen hohe Goldmineralisierungen aufgezeigt. In eine neuen Ressourcenschätzungen werden diese Ergebnisse einfließen. Amani Gold will dabei vermutlich auf die Hilfe von australischen Beratern zurückgreifen. Diese sollen an der neuen Ressourcenschätzung arbeiten. Wann diese publiziert werden kann, ist noch unklar.

In Arbeit ist derzeit auch eine Machbarkeitsstudie für das Projekt. Hier rechnen die Manager von Amani Gold vermutlich im September mit Ergebnissen. In dieses Papier werden auch die im Mai durchgeführten metallurgischen Studien einfließen. Von diesen Arbeiten stehen die Ergebnisse aber noch aus.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Fokus der Unternehmensführung derzeit auf zwei Aspekten liegt. Man will einerseits die Machbarkeitsstudie erstellen - und dann langsam eine mögliche Goldproduktion in Angriff nehmen.

All dies muss aber auch finanziert werden. In diese Richtung gehen weitere Überlegungen der Unternehmensführung. Verschiedene Finanzoptionen werden derzeit geprüft, die einerseits zur Strategie von Amani Gold passen, andererseits auch keine Nachteile für die bisherigen Aktionäre mit sich bringen. In den kommenden Wochen will Amani Gold dazu weitere Details vorstellen.



