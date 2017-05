Amani Gold – Gewaltige Kapitalspritze zu erwarten

Amani Gold (WKN A2DJ27 / ASX ANL) setzt seine Arbeiten im Norden der Demokratischen Republik Kongo fort. Man will auf dem Giro Gold Project, an dem Amani Gold 55 Prozent hält, weitere Bohrarbeiten durchführen aber auch weiterführende Studie erstellen. Doch dazu benötigt man frisches Kapital. Am Ende des letzten Quartals waren 3,4 Millionen AUD in der Kasse von Amani Gold.

Dies könnte sich bald ändern. Die Gesellschaft steht kurz davor, 25 Millionen Dollar hereinzuholen. Dafür will man 500 Millionen Aktien zu je 0,05 Dollar ausgegeben. Zudem ist die Ausgabe von 250 Millionen Optionen geplant, die zu 0,07 Dollar innerhalb von zwei Jahren ausgeübt werden können. Gezeichnet werden soll diese Kapitalmaßnahme von Luck Winner Investment, einer Gesellschaft aus Hongkong. Die beteiligten Parteien haben bereits eine Absichtserklärung (memorandum of understanding) unterzeichnet.

Hinter der Luck Winner Investment stehen zwei Investoren aus China: Yu Qiuming und Fu Sheng. Beide haben jahrelange Erfahrung in der Bergbauindustrie. Sowohl die Entwicklung neuer Projekte als auch der Betrieb von Minen ist kein Neuland für die Investoren. Sie fokussierten sich dabei bisher vor allem auf Gold- und Kupferprojekte in China.

Jetzt strecken sie ihre Fühler nach Afrika aus. Noch bis zum 25. Mai läuft eine Due Diligence bei Amani Gold. Danach wird sich entscheiden, ob aus der Absichtserklärung ein wirkliches Investment wird. Vertreter von Luck Winner haben das Areal im Kongo bereits besichtigt.

Mit dem frischen Geld will Amani Gold die weiteren Bohrarbeiten sowie andere Tests auf dem rund 500 Quadratkilometer großen Gebiet durchführen. Ziel ist letztlich eine Machbarkeitsstudie für das Areal. Außerdem richtet Amani Gold sein Augenmerk auf das in der Nähe liegende Tendao Projekt. Falls die dortige Akquisition gelingt, will der Vorstand von Amani rasch ein Explorationsprogramm für Tendao aufsetzen. Auch dafür wird neues Geld benötigt.

Amani-Chairman Klaus Eckhof ist von der aktuellen Entwicklung sehr erfreut: „Die Kapitalerhöhung versetzt Amani in eine sehr starke Position. Durch die Finanzierungsrunde erhalten wir einen neuen Ankerinvestor, der bereit ist, einen deutlichen Aufschlag zu zahlen.“ Sollten die Chinesen nach der Due Diligence grünes Licht für den Einstieg bei Amani geben, würden sie rund 28 Prozent an dem Goldunternehmen halten. Außerdem dürften sie künftig Vorstandsmitglieder nominieren. Vor einer endgültigen Entscheidung müssen aber auch die bisherigen Aktionäre von Amani dem Vorhaben auf einer Aktionärsversammlung noch zustimmen.

Bei den Analysten von RFC Ambrian kommen die Pläne von Amani gut an. Sie loben, dass die Kapitalerhöhung mit einem Aufschlag von 25 Prozent durchgeführt werden soll. Die Experten sehen dies als eine sehr positive Entwicklung an. Durch das neue Geld könnte sich Amani ganz auf die kommenden Explorationsarbeiten fokussieren.

Die Analysten bewerten die Aktien von Amani Gold mit „speculative buy“.



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche/journalistische Berichte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Mitarbeiter, Partner oder Auftraggeber der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Amani Gold halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen könnte. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und Amani Gold ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.