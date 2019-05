Amani Gold: Frisches Kapital soll Bohrprogramm beschleunigen

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Der Goldexplorer Amani Gold (ASX ANL / WKN A2DJ27) will die Erkundung seines Goldprojekts Giro in der Demokratischen Republik Kongo vorantreiben und sammelt dazu frisches Kapital ein.

Wie das Unternehmen heute bekannt gab, wird man 3 Mio. AUD mit der Ausgabe von 1,523 Mrd. Stammaktien zu 0,002 AUD aufnehmen. Die Platzierung wird von Hartley Limited (Hartleys) als Broker des Emissionsangebots geleitet. Bis zum 30. Mai rechnet Amani mit dem Abschluss der Platzierung.

Amani will mit dem neuen Geld auf Giro, das Projekt liegt ganz in der Nähe der gewaltigen Kibali-Mine von Barrick Gold (WKN 870450), vor allem Erkundungs-Kernbohr- und Schappenbohrprogramme, regionale Explorations- und Geländeaufwendungen, geophysikalische Untersuchungen und Bergbaustudien durchführen sowie die Verlängerung der Pachtgebühren und die Fortsetzung der Due Diligence-Prüfung bezüglich einer möglichen Akquisition des Goldprojekts Gada (wir berichteten) finanzieren.

Amanis Chairman Klaus Eckhof sieht sein Unternehmen jetzt vor dem Beginn einer „sehr aufregende“ Phase, da man nun die Beschleunigung der Bohr- und Explorationsprogramme plane. Sollte zudem die Prüfung des Goldprojekts Gada erfolgreich ausfallen, so Herr Eckhof weiter, und man die Übernahme der Liegenschaften vollziehen, werde Amani zu einem der „großen Goldliegenschaftsbesitzer in einer belegten goldproduzierenden Region der DRK nahe der Goldmine in Kibali“.

Auf Giro wird sich Amani dieses Jahr hauptsächlich dem Zielgebiet Kebigada widmen, auf dem man bereits Goldressourcen nachgewiesen hat. Hier zielt man vor allem auf tiefer liegende, hochgradige Goldvererzung ab, will dort aber auch Bestimmungsbohrungen niederbringen. Erkundungsbohrungen nördlich des Gebiets Douze Match sollen hinzukommen. Insgesamt will man so ab Juni auf Giro rund 3.000 Meter abbohren. Bei einem tatsächlichen Erwerb von Gada sollen dort im August 1.500 Meter an Explorationsbohrungen beginnen.



