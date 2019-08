Amani Gold: Aufregende Phase eingeläutet

Der australische Goldexplorer Amani Gold (ASX ANL / WKN A2DJ27) besorgt sich frisches Kapital durch die Platzierung von neuen Aktien bei „versierten und professionellen“ Anlegern. Wie das Unternehmen bekanntgab, hat man dafür bereits Zusagen von Investoren in Höhe von insgesamt 2,5 Mio. Dollar erhalten.

Amani wird im Rahmen der Kapitalerhöhung 833 Millionen Stammaktien zu 0,003 Dollar pro Aktie ausgeben. Die Aktionäre des Unternehmens müssen der Platzierung auf der nächsten Hauptversammlung zustimmen. Diese ist für Anfang Oktober geplant.

Stimmen die Amani-Aktionäre den Plänen zu, soll das frische Kapital verwendet werden, um das Giro-Goldprojekt des Unternehmens in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) weiterzuentwickeln. Dazu gehören u.a. Erkundungskernbohr- und Schappenbohrprogramme regionale Explorations- und Geländearbeiten, geophysikalische Untersuchungen und Bergbaustudien.

Auch die mögliche Akquisition des Goldprojekts Gada soll mit der Platzierung finanziert werden. Amani führt auf Gada noch eine Due Diligence (Prüfung mit gebührender Sorgfalt) durch und treibt die Diskussionen mit den betroffenen Parteien weiter voran.

Nach Ansicht von Amani-Chairman Klaus Eckhof beginnt nun eine sehr aufregende Phase für das Unternehmen, da man plane, die Bohr- und Explorationsprogramme zu beschleunigen. Schon in der kommenden Woche sollen zum Beispiel die Bohrungen auf der Lagerstätte Kebigada beginnen, so Herr Eckhof weiter.

In Bezug auf den möglichen Erwerb von Gada erklärte Herr Eckhof, dass man die Geologie und Vererzung auf der Liegenschaft kenne und auf Giro bereits gezeigt habe, dass man wisse, wie man in diesem Teil der DRK Goldlagerstätten erkundet und entdeckt. Mit der Akquisition der Liegenschaft würde Amani zu einem der großen Goldliegenschaftsbesitzer in einer nachgewiesen goldproduzierenden Region der DRK – nahe der Goldmine Kibali von Barrick Gold (WKN 870450) mit einer Förderung von 600.000 Unzen pro Jahr – aufsteigen, so Amanis Chairman weiter.

Wird die Übernahme tatsächlich vollzogen, plant Amani die Durchführung umfangreicher Bodenprobenrogramme und eines erst einmal 5.000 Bohrmeter umfassenden Explorationsbohrprogramms schon im September.



