Aluminium auf Gratwanderung

Auf dem Aluminiummarkt trüben sich die Nachfrageaussichten weiter ein, trotz gewisser Stabilisierungstendenzen um 1.700 USD. Gut möglich, dass der Preis unter den gegeben Umständen noch weiter fällt und seine Abwärtstendenz somit fortsetzt.

Der Aluminiumpreis zeigte sich in der abgelaufenen Woche noch stabil oberhalb von 1.700 US-Dollar je Tonne, notiert aber nur knapp über seinen Vorgängertiefs aus Anfang des Monats. Letzte Woche hat zudem ein großer US-Aluminiumproduzent im Rahmen seiner Quartalsberichterstattung wegen der sich abschwächenden Weltwirtschaft und dem andauernden Handelskonflikt der USA und China zum dritten Mal in diesem Jahr seine Nachfrageprognose nach unten revidiert. Zuvor ging der Produzent immerhin noch von einem kleinen Plus aus. Dieses dürfte sich nach Ansicht des US-Produzenten aber erst wieder kommendes Jahr einstellen, wenn auch die Unsicherheiten verschwunden sind.

1.700 USD im Fokus

Noch hält sich der Aluminiumpreis oberhalb der entscheidenden Kursmarke von 1.700 US-Dollar auf, ein Bruch von 1.696 US-Dollar und damit die überaus wichtige Horizontalunterstützung für eine erfolgreiche Trendwende in diesem Bereich dürfte allerdings schnell wieder Verkäufer auf den Plan rufen und erste Abgaben in den Bereich von 1.612 US-Dollar hervorrufen. Darunter könnte das etwas größere und stärkere Unterstützungsniveau von 1.550 US-Dollar zum Tragen kommen. Für dieses Szenario können sich Investoren beispielsweise das Open End Turbo Short Zertifikat WKN DF7JC3 etwas näher ansehen. Auf der Oberseite findet sich eine potenzielle Kaufmarke erst über dem Niveau von mindestens 1.767 US-Dollar wieder, oberhalb derer der Aluminiumpreis an seine Sommerhochs um 1.833 US-Dollar zulegen durfte. Höhere Notierungen als 1.900 US-Dollar werden dem Leichtmetall allerdings nicht zugetraut.

Aluminium (Linienchart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1.750 // 1.794 // 1.833 // 1.855 Unterstützungen: 1.700 // 1.696 // 1.612 // 1.550

Fazit

Um erfolgreich an einem Ausverkauf des Leichtmetalls Aluminium auf 1.550 US-Dollarpartizipieren zu können, sollte erst ein nachhaltiger Wochenschlusskurs von unter 1.696 US-Dollar abgewartet werden. Nur so steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen Lauf an die genannte Zielmarke merklich an und bietet über das vorgestellte Open End Turbo Short Zertifikat WKN DF7JC3 eine Renditechance von 245 Prozent. Bei einem Stopp von 1.750 US-Dollar im Basiswert ergibt sich im Schein ein Ausstiegskurs von 0,03 Euro. Ziele lassen sich im Zertifikat bei 1,25 Euro und bei vollständiger Umsetzung der Idee bei 1,81 Euro ableiten. Der Anlagehorizont dürfte jedoch einige Wochen bis Monate in Anspruch nehmen, dass eine kontinuierliche Beobachtung des Basiswertes unerlässlich macht. Besonders günstig fällt allerdings das Chancen-Risiko-Verhältnis (CRV) von 2,6 zu 1 auf.

Strategie für fallende Kurse WKN: DF7JC3

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,44 - 0,46 Euro

Emittent: DZ Bank Basispreis: 1.796,70 US-Dollar

Basiswert: Aluminum KO-Schwelle: 1.796,70 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 1.727 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 1,81 Euro Hebel: 29,06

Kurschance: + 245 Prozent Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

