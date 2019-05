Aluminium: Sauber aufgelöst!

Anfang April hat der Aluminiumpreis eine bärische Flagge regelkonform zur Unterseite aufgelöst und wird seitdem von Verkäufern dominiert. Noch aber ist ein Zieleinlauf nicht vollständig geglückt, weitere Short-Chancen liegen vor.

Seit April letzten Jahres befindet sich der Aluminiumpreis im Rückwärtsgang und fiel von seinem Verlaufshoch von 2.602 US-Dollar je Tonne auf einen Wert von 1.775 US-Dollar bis Ende Dezember zurück. Anschließend startete eine korrektive Gegenbewegung, die bei rund 1.900 US-Dollar schließlich ihr Ende fand und die dadurch etablierte bärische Flagge regelkonform zur Unterseite aufgelöst worden ist. Aktuell notiert der Aluminiumpreis in Bereich seiner Jahrestiefs, das übergeordnet letzte Ziel wurde allerdings noch nicht erreicht und bietet daher weitere Short-Ansätze.

Unterhalb der Kursmarken von 1.775 US-Dollar dürfte sich der Ausverkauf bei Aluminium weiter in Richtung der übergeordneten Zielzone von rund 1.700 US-Dollar uneingeschränkt fortsetzen. Auf eben jenen Abstieg können Investoren mittels frischer Positionen setzen und dabei ihr Depot etwas aufbessern. Vorsicht sollten Investoren oberhalb von 1.900 US-Dollar walten lassen, in diesem Fall wäre sogar ein Rücklauf an den markanten Horizontalwiderstand von rund 2.000 US-Dollar vorstellbar. Hierzu sollte sich aber im Bereich der Januartiefs von 1.775 US-Dollar ein klarer Doppelboden herauskristallisieren. Anderenfalls wird die Abwärtsvariante im vollen Umfang favorisiert. Bestehende Short-Positionen sind mit einer Stoppanpassung auf mindestens 1.800 US-Dollar enger abzusichern.

Aluminium (Linienchart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1.800 // 1.828 // 1.855 // 1.900 Unterstützungen: 1.767 // 1.749 // 1.700 // 1.662

Über das bekannte Open EndTurboShort (WKN ST724Y) können Anleger, die von einem weiter fallenden Aluminiumpreis ausgehen, mit einem Hebel von 9,7 von einem Preisabstieg profitieren. Die mögliche Renditechance wird auf weitere 30 Prozent beziffert, das CRV liegt bei 1,3 zu 1. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an und kann im Basiswert über dem Niveau von 1.800 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,23 Euro. Ein Ziel nach unten könnte um 1.700 US-Dollar bestehen, dann sollte der Schein bei etwa 2,12 Euro notieren.

Strategie für fallende Kurse WKN: ST724Y

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,52 - 1,62 Euro

Emittent: Société Générale Basispreis: 1.953,290 US-Dollar

Basiswert: Aluminum KO-Schwelle: 1.953,290 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 1.767 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 2,12 Euro Hebel: 9,7

Kurschance: + 30 Prozent Quelle: Société Générale

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.