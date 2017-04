Aluminium: Richtung bleibt bestehen

Aluminium brach im November nach mehr als fünf Jahren aus dem langfristigen Abwärtstrend nach oben aus und deutete dabei zuletzt an, diese Richtung auch fortsetzen zu können. Die vor einigen Wochen hierzu vorgestellte Position, auf steigende Kurse zu setzen, befindet sich dabei moderat im Plus.

Nachdem der Aluminiumpreis im November letzten Jahres aus dem zuvor langfristigen Abwärtstrend nach oben ausgebrochen war, kletterte er Ende März auf den höchsten Stand seit Ende 2014. Unsere Ende Februar erstmals vorgestellte Idee, mit der WKN SE0RPR auf einen steigenden Aluminiumpreis zu setzen, befindet sich im Gewinn. Der vorgestellte Mini Future Long notiert zur Stunde an der Börse Stuttgart zum Geldkurs von 5,18 Euro und liegt zur ersten Vorstellung mit 10 Prozent im Plus. Zu unserem letzten Update befindet sich die Position auf Einstandsniveau. Wer seinen bisherigen Gewinn allerdings noch nicht mitnehmen, sondern in der Erwartung eines weiterhin steigenden Aluminiumpreises in dieser spekulativen Position investiert bleiben möchte, kann durch ein weiteres Nachziehen des risikobegrenzenden Stoppkurses diese spekulative Position noch einmal näher am Vorstellungskurs absichern.

Aluminium (Wochenchart in US-Dollar):

Strategie

Mit einem Mini Future Long (WKN SE0RPR) können risikofreudige Anleger, die von einem steigenden Aluminiumpreis ausgehen, mit einem Hebel von 3,4 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt derzeit 24,7 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier im Basiswert bei 1890 US-Dollar platziert und auf bestehende Positionen angewendet werden. Im Mini Future Long ergibt sich daraus zum aktuellen Wechselkurs von Euro in US-Dollar ein neuer Stoppkurs von 4,48 Euro. Nach oben kann ein Ziel um 2300 US-Dollar weiterhin bestehen bleiben. Das weitere Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Strategie beträgt 3,8 zu 1.