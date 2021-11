Aluminium-Future: Weitere Entspannung in Sicht

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

von Maciej Gaj - 01.11.2021, 11:40 Uhr

Die Preise an den Rohstoffmärkten haben sich in den letzten Monaten teilweise vervielfacht, auch Aluminium war ein heiß begehrter Rohstoff und schoss infolgedessen bis Ende Oktober auf einen Höchststand von über 2.880 USD hoch. Nach einer Verdopplung seit 2020 scheint den bullischen Marktteilnehmern jedoch jetzt die Puste ausgegangen zu sein.

Den letzten markanten Höhepunkt markierte der Aluminium-Future zuletzt in 2011 um 2.500 US-Dollar je Tonne, anschließend ging das Industriemetall in einen Abwärtstrend über und fiel bis Anfang Oktober 2019 auf einen Tiefstand von gerade einmal 1.110 US-Dollar zurück. Nach einer volatilen Stabilisierungsphase in diesem Bereich zogen die Preise ab März 2020 dynamisch an und konnten bis Anfang dieses Jahres in den Bereich von 2.200 US-Dollar vordringen. Nach einem kurzen Pullback ging es wenig später auch schon wieder auf 2.882 US-Dollar weiter steil aufwärts. In den letzten Tagen kam es jedoch zu vermehrten Gewinnmitnahmen und Abschlägen auf 2.518 US-Dollar. Das liefert klare Hinweise auf eine bevorstehende Konsolidierung, die nach der steilen Rallye der letzten Monate schon längst überfällig war.

Leichte Entspannung

Die Mitte Oktober eingeleitete Konsolidierung beim Aluminium-Future findet bei rund 2.500 US-Dollar und somit den Hochs aus 2011 eine kurzfristige Unterstützung vor. Aus technischer Sicht dürfte die aktuell laufende Abwärtsbewegung jedoch an dieser Stelle nicht enden, weitere Abschläge sollten darunter in den nächstgrößeren Unterstützungsbereich um das 61,8 % Fibonacci-Retracement bei 2.200 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden. Nur ein solches Szenario wurde eine harmonische dreiwellige Konsolidierungsbewegung hervorbringen. Entsprechend würde sich ein solcher Fall für ein kurzfristiges Short-Investment anbieten. Auf der Oberseite könnte dagegen noch einmal ein Anstieg zurück an 2.690 US-Dollar erfolgen. Aber erst oberhalb der aktuellen Rekordstände von 2.882 US-Dollar dürften Bullen wieder angreifen und zu Gewinnen an 3.209 US-Dollar führen.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 2.577 // 2.690 // 2.766 // 2.882 US-Dollar Unterstützungen: 2.500 // 2.475 // 2.321 // 2.205 US-Dollar

Fazit

Kurzzeitig scheint der Aluminium-Future in die Gegenrichtung einzuschlagen, unterhalb von 2.500 US-Dollar sind weitere Abschläge auf 2.200 US-Dollar klar zu favorisieren und würden sich entsprechend für ein Short-Investment auf kurzfristiger Basis anbieten. Hierzu könnte dann das Open End Turbo Short Zertifikat WKN DV611X ausgestattet mit einem Hebel von 8,7 zum Einsatz kommen. Dies würde im Umkehrschluss eine Renditechance von glatt 100 Prozent beinhalten, entsprechend dürfte der Schein auf einen Wert von 5,03 Euro zulegen. Eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau von 2.910 US-Dollar vorläufig allerdings nicht unterschreiten, woraus sich ein Ausstiegskurs von 0,80 Euro im vorgestellten Zertifikat errechnen lässt.

Strategie für fallende Kurse WKN: DV611X

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,44 - 2,49 Euro

Emittent: DZ Bank Basispreis: 3.018,236 US-Dollar

Basiswert: Aluminium-Future KO-Schwelle: 3.018,236 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 2.518 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 5,03 Euro Hebel: 8,7

Kurschance: + 100 Prozent Quelle: Vontobel

