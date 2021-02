Aluminium-Future: Nächster Halt bei.. [...]

Ende 2020 brach der Aluminium-Future in US-Dollar dynamisch über seinen vorausgegangenen und langfristigen Abwärtstrend aus und etablierte dadurch ein klares Kaufsignal. Auch konnten bereits markante Hürden aus dem Weg geräumt werden, bestehende Long-Positionen sollten jetzt aber enger abgesichert werden.

In den Jahren zwischen 2011 und grob Mitte 2019 tendierte der Aluminiumpreis sichtlich abwärts und fiel von 2.500 US-Dollar je Tonne auf gerade einmal 1.110 US-Dollar abwärts. Erst an dieser Stelle drehte der Future zur Oberseite ab, womit eine volatile Bodenbildungsphase gestartet wurde. Der Kauftrigger lag damals bei 1.500 US-Dollar, darüber verlief allerdings noch der langfristige Abwärtstrend und bildete eine zusätzliche Hürde. Diese konnte der Aluminium-Future jedoch dynamisch überwinden und schoss zugleich über 2.000 US-Dollar hinaus. Weitere Zugewinne sind stark anzunehmen, allerdings rücken auch schon wieder gewisse Widerstände aus 2012 bis 2015 in den Fokus der Händler. Zweifelsohne sollten bestehende Long-Positionen nun einer engeren Überprüfung ausgesetzt werden, insbesondere das Stopp-Niveau.

Rohstoffe stark nachgefragt

Nicht nur bei den Energieträgern, sondern auch bei Metallen steigt die Nachfrage rasant an, begründet wird dies durch eine erhöhte Wirtschaftsaktivität und die Hoffnung einer effektiven Eindämmung der Corona-Pandemie. Kurzfristig lässt sich für den Aluminium-Future noch Aufwärtspotenzial zunächst an die Hochs aus 2015 um 2.110 US-Dollar ableiten, eine überschießende Welle könnte sogar an 2.230 US-Dollar heranreichen. Wer an Long-Positionen interessiert ist, kann einen Einstieg beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DFU71D in Erwägung ziehen. Bestehende Positionen können nun mit einer merklichen Stopp-Anhebung knapp unter 1.900 US-Dollar enger abgesichert werden. Rücksetzer hätten Platz an 2.000 US-Dollar, darunter an 1.925 US-Dollar. Sollte sich größerer Konsolidierungsbedarf einstellen, findet der Aluminium-Future um 1.735 US-Dollar eine weitere starke Unterstützung vor.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 2.110 // 2.163 // 2.210 // 2.230 Unterstützungen: 2.000 // 1.920 // 1.820 // 1.735

Fazit

Obwohl die steile Rallye vollkommen intakt ist, dürfte im Bereich von 2.110 US-Dollar die Volatilität merklich zunehmen, eine überschießende Welle hätte sogar Platz bis an 2.230 US-Dollar. Durch ein Engagement in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DFU71D ergibt sich hierdurch noch Aufwärtspotenzial von weiteren 55 Prozent. Entsprechend dürfte der vorgestellte Schein bei 3,55 Euro notieren. Allerdings ist aufgrund der zu erwartenden Schwankungszunahme ein weiter Stopp anzusetzen, hierzu würde sich ein Niveau um 1.920 US-Dollar anbieten. Aufgrund des Fortschritts der laufenden Rallye würden sich tendenziell Rücksetzer für einen Einstieg anbieten.

Strategie für steigende Kurse WKN: DFU71D

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,20 - 2,28 Euro

Emittent: DZ Bank Basispreis: 1.802,572 US-Dollar

Basiswert: Aluminium-Future KO-Schwelle: 1.802,572 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 2.066 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 3,55 Euro Hebel: 7,5

Kurschance: + 55 Prozent Quelle: DZ Bank

