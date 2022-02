Altus Midstream: sorgt hier der Gaspreis für einen Mega-Bounce?

Weitere Suchergebnisse zu "Altus Midstream Company":

Dividendenrendite 2021e bei 9.13%. Bevorstehende Fusion mit EagleClaw könnte für zusätzliche Dynamik bei Altus Midstream (ALTM) könnte den Kursanstieg beschleunigen.

Symbol: ALTM ISIN: US02215L2097

Rückblick: Nach einem volatilen Halbjahreslauf befindet sich das Wertpapier beinahe exakt wieder beim Ausgangspunkt. Den Rücksetzer der letzten Tage wollen wir zusammen mit dem anhaltenden Druck bei den Gaspreisen für einen Long Trade nutzen.

Chart vom 18.02.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 65.71 USD





Meine Expertenmeinung zu ALTM

Meinung: Altus Midstream Company ist ein besitzt Anlagen zur Gasgewinnung, -verarbeitung sowie Gaspipelines. Die bevorstehende Fusion mit EagleClaw könnte die Position des Unternehmens auf dem Erdgasmarkt weiter stärken. Der hohe Short-Float-Anteil von 13.91 Prozent könnte eine positive Entwicklung beschleunigen. Da es jedoch auch fundamentale Gründe für die vielen Leerverkäufe und den starken Kursverfall seit dem Pivot-Hoch vom 18. Oktober des vergangenen Jahres geben kann, ist unser Trade durchaus spekulativ, so dass wir nur kleine Positionen einsetzen sollten.

Mögliches Setup:

Setup: Für Trigger und Stopp Loss orientieren wir uns an der letzten Tageskerze. Das Kursziel ermitteln wir per Measured Move. Die nächsten Quartalszahlen gibt es voraussichtlich schon am 3.März nach Börsenschluss. Wir sollten den Trade zuvor schließen, um keine negativen Überraschungen erleben zu müssen. Weitere coole Setups gibt es börsentäglich im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in ALTM.

Veröffentlichungsdatum: 17.02.2022

