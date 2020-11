Bis zum Jahr 2009 fielen auf Gewinne aus Aktien keine Steuern an, wenn diese Papiere zwölf Monate lang gehalten wurden. Jetzt gibt es Überlegungen für eine Wiederbelebung der Spekulationsfrist bei Aktien. Momentan fällt die Abgeltungssteuer (pauschal 25 Prozent plus Solidaritätsbeitrag und falls zu zahlen Kirchensteuer) auf alle Gewinne an, die über den Sparerpauschbetrag reichen.Um die deutsche Aktienkultur zu fördern, ist die Spekulationsfrist unverzichtbar.Der FDP-Finanzexperte unterstützt die Idee der Wiederbelebung der Spekulationsfrist. "Um die deutsche Aktienkultur zu fördern, ist die Spekulationsfrist unverzichtbar. Die Altersvorsorge in Deutschland fährt vor die Wand. Der Zins wurde zerstört, weshalb sich Garantieprodukte wie Lebensversicherungen nicht mehr lohnen. Um reihenweise Altersarmut zu verhindern, brauchen wir den Aktienmarkt für die Altersvorsorge", so Schäffler."T-online" berichtet unter https://bit.ly/3m9SNMD