Alte Probleme ganz neu

Europa hat gewählt und am Tag danach zeigt sich zunächst Erleichterung. Schließlich ist der erwartete Rechtsruck nicht ganz so stark ausgefallen wie befürchtet. Daneben zeigt sich die europakritische Partei „Brexit Party“ des bekennenden Europagegners Nigel Farage als einer der Gewinner der Europawahl. Bereits vor dem Referendum in Großbritannien war Farage eine der treibenden Kräfte für den Austritt des Königreichs aus der EU.War es zuletzt nach dem deutlichen Aufschub des Brexits sehr ruhig um das Thema geworden, wurde es mit der Ankündigung des Rücktritts von Premierministerin May am vergangenen Freitag wieder top-aktuell. Damit stellt sich die Frage, wer folgt der zuletzt eher glücklosen Regierungschefin nach. Ins Gespräch gebracht hat sich dabei Boris Johnson, ehemaliger Bürgermeister von London und während der Brexitverhandlungen ehemaliger Außenminister. Wie auch Farage ist Johnson bekennender EU-Gegner und war ebenfalls eine der treibenden Kräfte während des britischen Referendums. Sollte Johnson daher May nachfolgen, dürfte die Wahrscheinlichkeit für einen ungeordneten Brexit deutlich zunehmen. Bei aller Freude darüber, dass das Ergebnis der Europawahl nicht so schlecht ausgefallen ist, wie es von dem einen oder anderen vielleicht erwartet wurde, dürfte das Brexit-Thema bald wieder einen höheren Einfluss auf die Aktienkurse haben.Damit ist ein Problem wieder rascher auf dem Tisch, als man vielleicht gedacht hat. Da Probleme aber zu Unsicherheit und Unsicherheit zu Zurückhaltung führen, ergibt sich aktuell nicht unbedingt das beste Umfeld für steigende Notierungen. Daneben sorgt auch US-Präsident Trump weiterhin für ein ordentliches Maß an Unsicherheit, da vor allem seine Tweets nicht kalkulierbar sind. Genau diese können den Kursen kurzfristig aber durchaus einen sehr deutlichen Impuls geben. Da eine Lösung der Probleme der USA mit China oder auch mit dem Iran weiterhin brandaktuell sind und eine Lösung derzeit nicht erkennbar ist, dürfte die Unsicherheit der Marktteilnehmer vorerst auch nicht abklingen. Insofern scheint sich in diesem Jahr die alte Börsenweisheit „sell in may“ doch einmal mehr zu bewahrheiten. Allerdings sollte man nicht vergessen, dass dieses „Sommerloch“ oftmals in einem Ausverkauf im August und September gipfelt. Sollte es auch in diesem Jahr zu diesem Verlauf kommen, dürfte die große Abwärtswelle noch bevorstehen. Andererseits ergeben sich dann durch eine solch bereinigende Bewegung auch wieder attraktive Kaufkurse.Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.