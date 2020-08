Altcoins nabeln sich ab – grundsätzliche Veränderung an den Krypto-Märkten!

Was wir zuletzt an den Krypto-Märkten gesehen haben, war bis vor ein, zwei Jahren noch eher ungewöhnlich. Denn in den ersten Jahren war es stets so, dass es zunächst zu einer Kursrally der „Mutter aller Kryptowährungen“, also dem Bitcoin (BTC), kam. Anschließend suchten die Anleger, die die Kursrally hier verpasst hatten, nach Alternativen.

In der Folge kam es dann in der Regel mit einer gewissen Zeitverzögerung erst zu Kursrallys bei den seinerzeit noch sehr wenigen Altcoins. In den ersten Jahren gab es neben dem Litecoin (LTC) ja noch quasi keine solchen. Denn für die Initial Coin Offerings (ICOs) beziehungsweise Initial Token Offerings (ITOs) brauchte es erst die Einführung von Smart Contracts durch Ethereum (ETH).

Doch die Zeiten haben sich auch an den Krypto-Märkten geändert. Führte früher immer der Bitcoin (BTC) die Kursrallys an, war es schon im vergangenen Jahr so, dass diese zunächst von den Altcoins angeführt wurde. Erst mit einer gewissen Verzögerung zog dann der Bitcoin (BTC) nach. Wenngleich die Bedeutung des Bitcoin (BTC) für die Krypto-Märkte immer noch gigantisch ist – was schon der Blick auf die Bitcoin-Dominanz (aktuell: 59,2%) beweist –, kommt es hier immer mehr zu einer Abnabelung.

Marktentwicklung widerlegt Bitcoin-Maximalisten!

Bekanntlich war, bin und bleibe ich grundsätzlich ein Fan des Bitcoin (BTC). Nicht nur, weil ich ihn schon sehr früh entdeckt und daher eine Menge Geld gemacht habe. Sondern weil er der Proof-of-Concept für die Blockchain-Technologie war, ist und bleibt. Insofern kann man den „Erfinder“ des Bitcoin (BTC), Satoshi Nakamoto, nur dazu beglückwünschen.

Allerdings war, bin und bleibe ich eben auch ein Kritiker des Bitcoin (BTC). Denn leider ist er heute, mehr als zehn Jahre seit seiner Einführung, nicht mehr auf dem aktuellsten technischen Stand. Dies liegt auch daran, dass man in der Bitcoin-Community wohl grundsätzlich sehr fundamentalistisch eingestellt ist und keine größeren Veränderungen mag: „Never touch a running system!“

Doch leider bedeutet schon Stillstand eben Rückschritt. Zuletzt kam es beim Bitcoin (BTC) zu oft und zu lange zu Stillständen. So höre ich schon seit 2017 von der Revolution durch das Lightning Network, leider läuft dieses jedoch bis heute noch nicht großflächig. Daher haben, das muss man zugeben, einige Projekte den Bitcoin (BTC) inzwischen links und rechts überholt.

Dies erklärt dann auch die – insbesondere in Relation zum Bitcoin (BTC) – zum Teil deutlich bessere Kursentwicklung vieler Altcoins. Ich gehe davon aus, dass dies auch in Zukunft so sein wird. Insofern ist der Bitcoin (BTC) – Stand heute – nicht mehr mein bevorzugtes Basisinvestment im Krypto-Universum. Meines Erachtens wurden zuletzt auch die sogenannten Bitcoin-Maximalisten widerlegt.

Krypto-Portfolio: Was Anleger tun sollten…

Damit wir uns aber nicht falsch verstehen: Wer einen oder mehrere Bitcoins (BTC) hat, ist immer noch besser aufgestellt als diejenigen, die keinen mehr haben und sich mit Fiatwährungen wie dem Euro herumschlagen müssen. Grundsätzlich sollte man auch weiterhin einen gewissen Teil seines Geldes in die Kryptowährungen investieren und dabei auch einen gewissen Anteil Bitcoin halten.

Aber man sollte auch Augen und Ohren offenhalten und Altcoins nicht ablehnend gegenüberstehen, so wie es die Bitcoin-Maximalisten eben tun. Meines Erachtens gehören in ein ordentliches Krypto-Portfolio heute bis zu 25% Bitcoin (BTC), bis zu 20% Ether(eum) (ETH) sowie dementsprechend bis zu 55% verschiedene Altcoins. Doch welche sind dabei aussichtsreich?

Nun, als regelmäßige Leserinnen und Leser dieses Newsletters sollten Sie ja durchaus schon den einen oder anderen Altcoin kennen und im Auge haben. Zum Beispiel die sogenannten Privacy Coins wie Monero (XMR), DASH oder ZCash (ZEC). Oder aber die Projekte, die sich mit Oracles beschäftigen – wie Chainlink (LINK), Band Protocol (BAND) oder DOS Network (DOS).

