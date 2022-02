Alphabet zeigt den anderen Tech-Größen die Rücklichter

Die Berichtssaison in den USA ist in vollem Gange und die Aktienkurse der jeweiligen Unternehmen reagieren teils massiv auf die Nachrichten.

Insgesamt fällt die Bilanz dabei bislang durchaus positiv aus. Nach Berechnungen der Deutschen Bank ist die Zahl der positiven Überraschungen zwar nicht so groß wie zu Beginn des Aufschwungs, aber trotzdem immer noch überdurchschnittlich hoch. Doch es gibt Ausnahmen. Die Aktie von Paypal zum Beispiel verlor gestern ein Viertel ihres Wertes, nachdem sich der Kurs zuvor vom Hoch aus bereits halbiert hatte. Verantwortlich dafür dürfte vor allem der enttäuschende Ausblick auf das laufende Jahr gewesen sein. Ein ähnliches Schicksal droht heute der Aktie von Meta Platforms (Facebook), die nach den gestern vorgelegten Zahlen heute im europäischen Handel rund 20 Prozent verliert.

Der Kurs der Google-Mutter Alphabet hingegen ist gestern um 7,5 Prozent gestiegen. Dabei wurde kurzfristig sogar ein neues Allzeithoch markiert. Zuvor hatte das Unternehmen einen kräftigen Umsatz- und Gewinnanstieg für das Schlussquartal 2020 gemeldet. Die Erwartungen der Analysten wurden deutlich übertroffen. Zudem kündigte der Vorstand bei allen drei Aktiengattungen einen Aktiensplit im Verhältnis 20 zu 1 an. Der Kurs wird also optisch deutlich verbilligt, ohne dass sich am Wert des Unternehmens etwas ändert. Das sorgte für Jubelstürme bei den Investoren.

Mit Bauchgefühl zum Erfolg

Warum gerade diese Maßnahme für die Attraktivität der Aktie so wichtig ist, erklärt wikifolio-Trader Torsten Hautmann (TheOnliner): „Investoren, die derzeit eine Alphabet-Aktie im Portfolio haben, besitzen nach dem Split 20. Das wird das Papier erschwinglicher für Kleinanleger und leichter handelbar machen, nachdem der Kurs zuletzt über 2.700 Dollar lag.“

In seinem wikifolio Online Marketing Rockstars gehört der Titel zusammen mit Tesla und Apple zu den Top 3-Holdings. Der jüngste Drawdown konnte aber auch von Alphabet nicht verhindert werden. Auf Jahressicht steht ein Minus von 13 Prozent zu Buche, während die Gesamtperformance seit April 2014 beeindruckende 415 Prozent beträgt. Der Trader spezialisiert sich auf Unternehmen aus den Bereichen E-Commerce, Virtual (Currencies), Mobile und Social Communities und vertraut dabei vor allem auf ein „gesundes und fundiertes Bauchgefühl für kommende Megatrends und Geschäftsmodelle“.

+411,0 % seit 23.04.2014

-16,3 % 1 Jahr

0,82× Risiko-Faktor

EUR 99.435,41 investiertes Kapital

TheOnliner DE000LS9DJH5 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Benchmarks für Intraday nicht verfügbar20162018202020220250500750-250 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 23,4 Prozent Unternehmen mit einer guten Ausgangssituation

Auch in dem von Ramon Bauerfeind (BaRaInvest) betreuten wikifolio Zukunftsinvestment ist die Alphabet-Aktie als zweitgrößter Depotwert prominent vertreten – obwohl der Trader einen Teil der Position vor zwei Wochen verkauft hatte. Von den vorgelegten Zahlen zeigt er sich sehr angetan: „Gut gehende Geschäfte mit der Suchmaschine Google, der Videoplattform Youtube und dem Cloud-Geschäft haben Alphabet im vierten Quartal einen kräftigen Umsatz- und Gewinnanstieg beschert.“ Durch den Kursanstieg liegt er bei der Aktie jetzt mit 115 Prozent im Plus.

Das Gesamtdepot kommt nach nicht einmal zwei Jahren bereits auf einen Wertzuwachs von 100 Prozent. In der Spitze waren es sogar schon über 130 Prozent. Zuletzt ging es auch hier etwas abwärts. Bei seinem langfristigen Anlagehorizont wird den Trader das aber sicher nicht großartig stören, zumal der Maximalverlust mit unter 20 Prozent immer noch überschaubar ausfällt. Das wikifolio besteht aus Aktien von Unternehmen, die durch ihr Geschäftsmodell, ihre Branche und ihre Stellung am Markt nach Ansicht des Traders eine gute Ausgangsposition für zukünftiges Wachstum bieten.

+96,5 % seit 06.04.2020

+5,0 % 1 Jahr

0,78× Risiko-Faktor

EUR 9.430,09 investiertes Kapital

# Name ISIN Handelsvolumen (in Euro) Alle Trades Käufe 1 Tesla US88160R1014 13 418 923,74 1002 55% 2 Paypal US70450Y1038 300 829,70 741 79% 3 Amazon US0231351067 1 005 722,78 311 57% 4 Advanced Micro Devices US0079031078 408 294,68 296 65% 5 Netflix US64110L1061 62 389,37 290 71% 6 Alphabet (A) US02079K3059 963 419,79 247 71% 7 Alphabet (C) US02079K1079 3 032 736,75 129 63% 8 Adobe US00724F1012 74 995,70 114 62% 9 Qualcomm US7475251036 73 896,48 73 62% 10 Activision Blizzard US00507V1098 47 495,28 62 65%

BaRaInvest DE000LS9QEL0 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Jul 20Jan 21Jul 21Jan 22501001500 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 45,8 Prozent Die 10 meistgehandelten Aktien der letzten sieben Tage:Alle wikifolios mit Alphabet (A) im Depot!

