Alphabet weitgehend ungeschoren

Alphabet hat bislang in der Corona-Krise eine gute Performance gezeigt. Der Aktienkurs des Software-Riesen konnte wieder das Vorkrisenniveau erreichen, nachdem das Cloudservice Verluste im Anzeigenservice kompensieren konnte. Anleger, die in der aktuellen Marktlage keine Short-Strategien eingehen wollen, sind mit einem Call gut aufgehoben.

Larry Page und Sergey Brin gründeten Google im September 1998. Seitdem ist das Unternehmen auf mehr als 120.000 Mitarbeiter weltweit angewachsen und verfügt über eine breite Palette beliebter Produkte wie Suche, Karten, Anzeigen, Google Mail, Android, Chrome, Google Cloud und Youtube. Diese Expertise bewog auch das Management der Deutschen Bank mit Hilfe von Google die Modernisierung der veralteten IT-Systeme voranzutreiben. Diese strategische Partnerschaft ist für Google der Sprung in das moderne Bankgeschäft, nachdem auch technologiebasierte Finanzprodukte entwickelt werden sollen. Die Deutsche Bank kann im Gegenzug die proprietäre und als rückständig geltende IT-Landschaft mit Hilfe der Google Cloud, der Anwendung von Künstlicher Intelligenz und state of the art Datenmanagement schneller modernisieren. Grundsätzlich ist Google so erfolgreich, dass seine Wettbewerbspraktiken in Form einer Kongressanhörung Ende Juli untersucht werden.

Zum Chart

Der Aufwärtstrend der Google-Mutter Alphabet wurde durch den Corona Sell Off jäh unterbrochen. Die Aktien verloren in der Spitze 33 % an Wert. Am 28. April, dem Tag an dem die Q1 Zahlen für das Jahr 2020 offengelegt wurden, hievten die Marktteilneher den Kurs nachbörslich um 8 % nach oben, weil Effizienzsteigerungen in Aussicht gestellt wurden. Auf den ersten Blick gingen auch die Werbeeinnahmen aufgrund der Krise zurück, doch andere Bereiche wie beispielsweise das Cloudservice konnten den Rückgang kompensieren. Die Einschätzungen für das Q2 sind schwieriger, nachdem alle Monate des Betrachtungszeitraumes durch die Krise beeinflusst werden. Trotzdem ist das Papier nach dem 28. April gut nach oben gelaufen. Aktuell steht die Überwindung des alten All Time High vom 19. Februar am Programm.

Der ausgewählte Call (Basispreis 1500 US-Dollar) mit der WKN MC53Y5 weist eine durchschnittliche Implizite Volatilität von 35 % auf.

Alphabet (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1525,00 US-Dollar Unterstützungen: 1456,00 // 1350,00 US-Dollar

Fazit

Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Alphabet Aktie bis auf 1650 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN MC53Y5) überproportional davon profitieren. Bei angenommener konstant hoher Volatilität und dem Ziel bei 1650 US-Dollar (2,25 Euro beim Optionsschein) bis zum 9.10.2020 ist eine Rendite von rund 33 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Basiswertes in dieser Periode auf 1440,92 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von 31 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,06 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MC53Y5

Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 1,66 - 1,67 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 1500,00 US-Dollar

Basiswert: Alphabet



akt. Kurs Basiswert: 1510,99 US-Dollar Laufzeit: 18.06.21

Kursziel: 2,25 Euro Omega: 4,60

Kurschance: + 33 Prozent Quelle: Morgan Stanley

