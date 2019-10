Alphabet stark

Alphabet überzeugte am vergangenen Freitag nachbörslich mit soliden Zahlen. Mittelfristig ist ein Kursziel bei 1340 US-Dollar möglich, was gehebelt einer 50% Chance entspricht.

Der Internet-Riese Alphabet versucht neben dem äußerst lukrativen Business seiner Tochter Google weitere Geschäftsfelder zu entwickeln (youtube, das Cloudgeschäft und weitere geschäftliche Versuchsballons, die als "other bets" bezeichnet werden). Am meisten Publicity bekommt hier die Tochter Waymo, die aktuell mit großem Vorsprung vor den Konkurrenten Software für autonomes Fahren entwickelt. Einige Analysten verlieren jedoch langsam die Geduld, nachdem die sogenannten "Other Bets" enorme Summen an Cash verbrennen. Hier werden Summen von 1 Milliarde US-Dollar pro Quartal geschätzt. Dennoch konnte Alphabet (Ex Google) die EPS auf 14,21 US-Dollar erhöhen (26.10.2019). JP Morgan sieht den Kurs auf 12 Monate bei 1420 US-Dollar.

Zum Chart

Ab Anfang 2018 befindet sich der Kurs in einer übergeordneten Seitwärtsbewegung, die nach unten im Bereich der magic number von 1000 US-Dollar unterstützt wird. Nach oben hin ist die Range im Bereich um 1270 US-Dollar begrenzt. Seit 7. Juni 2019 bewegt sich der Kurs innerhalb der Range in einem Aufwärtstrend und hat den starken Widerstand bei 1240 US-Dollar überwunden. Der Widerstand bei 1270 US-Dollar dürfte in Anbetracht der veröffentlichten Zahlen auch bald Geschichte sein. Die Chancen stehen besser, ein neues all time high bei 1340 US-Dollar innerhalb der nächsten 4 Wochen zu erreichen, als wieder die 1240 US-Dollar am Weg nach unten zu passieren. Fällt jedoch die Marke rund um 1240 US-Dollar, sollte sich der Kurs bei der nächsten Unterstützung um den Wert 1220 US-Dollar einpendeln.

Alphabet Inc. A (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1270,00 // 1340,00 US-Dollar Unterstützungen: 1240,00 // 1206,00 US-Dollar

Fazit

Mit einem Open End Turbo Long (WKN JP93N2) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs von Alphabet erwarten, überproportional mit einem Hebel von 8,58 profitieren und das Ziel bei 1340 US-Dollar ins Auge fassen (2,00 Euro beim Turbo-Zertifikat). Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt dabei 11,20 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 1220,00 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,92 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,6 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JP93N2

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,36 - 1,38 Euro

Emittent: JP Morgan Basispreis: 1122,28 US-Dollar

Basiswert: Alphabet Inc. KO-Schwelle: 1122,28 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 1264,30 US-Dollar Laufzeit: Open End

Kursziel: 2,00 Euro Hebel: 8,58

Kurschance: + 51 Prozent Quelle: JP Morgan

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.