Alphabet ist nicht zu bremsen

Call auf Alphabet: 45 Prozent Chance!

von Harald Zwick - 27.08.2021, 08:30 Uhr

Alphabet zählt zu den Gewinnern der Pandemie und die Investoren erwarten, dass das Konsumverhalten auch durch die fortschreitende Digitalisierung beibehalten wird. Das erwartete Wachstum im Jahr 2021 sollte aber in den Folgejahren nicht mehr so stark ausfallen. Gemessen am erwarteten KGV 2023 von 23 ist Alphabet aber billiger als andere US-Technologiekonzerne wie beispielsweise Microsoft.

Der Google-Mutterkonzern Alphabet meldet sich mit starken Zahlen nach der Pandemie zurück. Die Mischung aus dem Konsumentengeschäft bestehend aus Google und der Videoplattform Youtube auf der einen Seite und der Cloud für Unternehmenskunden und dem Betriebssystem Android auf der anderen Seite beschert dem Konzern ein kräftiges Umsatzwachstum. Die Umsätze im zweiten Quartal kletterten währungsbereinigt um 57 Prozent auf 61,88 Milliarden Dollar, wobei Google der größte Posten ist. Das übertraf alle Analystenschätzungen, die im Schnitt mit 56 Milliarden Dollar gerechnet hatten. Der Gewinn legte sogar noch stärker zu. Von April bis Juni erreichte Alphabet einen Nettogewinn von 18,5 Milliarden Dollar, nach 6,96 Milliarden Dollar im Vorjahr.

Zum Chart

Langfristig betrachtet befindet sich der Kurs von Alphabet in einem intakten Aufwärtstrend, der zwar vom Corona-Sell-Off im März 2020 unterbrochen wurde, nur um danach aber wieder starke Kursgewinne zu verzeichnen. Der Trendkanal weist eine jährliche Steigerung von 71 Prozent auf, was mit einer "Verzinsung" gleichgesetzt werden kann. Der Charakter des Aufwärtstrends nach dem März 2020 ist als "Trendy" zu bezeichnen. Im Laufe der letzten 4 Handelswochen wurde das All-Time-High von Ende Juli im August wieder übertroffen und neu markiert. Im größeren Bild befindet sich der Kursverlauf an der Oberseite des Trendkanals, was dafür spricht, dass Kursgewinne nicht mehr so stark ausfallen sollten. Es ist auch eine Konsolidierung innerhalb des Trendkanals möglich. Mit einem erwarteten KGV 2023 von aktuell 23 ist Alphabet nicht so hoch bewertet wie anderen Technologie-Konzerne. So muss der Investor für Microsoft ein vergleichbares KGV von 31 in Kauf nehmen. Mittelfristig betrachtet ist die Kursentwicklung aber nach oben gerichtet und das Erreichen des Ziels bei 3155,00 US-Dollar nur eine Frage der Zeit.

Alphabet C (Tageschart in US-Dollar) (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 2873,22 // 3155,00 US-Dollar Unterstützungen: 2681,92 // 2440,24 US-Dollar

Fazit

Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Alphabet-Aktie bis auf 3155,00 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN MA3RKQ) überproportional davon profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 32 % und dem Ziel bei 3155,00 US-Dollar (5,28 Euro beim Optionsschein) bis zum 27.10.2021 ist eine Rendite von rund 46 % zu erzielen. Sinkt der Kurs des Basiswertes in dieser Periode auf 2.648,00 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 37 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,22 zu 1, wenn bei 2.648,00 US-Dollar (2,28 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order eingezogen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: MA3RKQ

Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 3,55 - 3,56 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 2.600,00 US-Dollar

Basiswert: Alphabet Inc. (C Shares)



akt. Kurs Basiswert: 2.843,99 US-Dollar Laufzeit: 17.06.2022

Kursziel: 5,28 Euro Omega: 4,62

Kurschance: + 45 Prozent Quelle: Morgan Stanley

