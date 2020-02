Alphabet Long: 45-Prozent-Chance!

Der Aktienkurs von Alphabet konsolidiert ob der verfehlten Umsatzzahlen nur marginal beim Retracement von 1434,75 US-Dollar. Es scheint, dass die Marktteilnehmer noch einiges von diesem Unternehmen erwarten.

Die Anfang dieser Woche veröffentlichten Quartalszahlen von Alphabet fielen gemischt aus. So lag der Umsatz im vierten Quartal bei 46,1 Milliarden Dollar und damit gut 17 Prozent über dem Vergleichswert von Ende 2018. Analysten haben im Mittel aber eine knappe Milliarde mehr an Umsatz erwartet. Erstmals wurde auch der Umsatzbeitrag der Plattform Youtube und des Cloudgeschäfts separat ausgewiesen. Diese Zahlen wurden positiv von den Marktteilnehmern aufgenommen. Auch die Perle Suchmaschine mit ihren Werbeeinnahmen von rund 98 Milliarden US-Dollar in 2019 kam sehr gut an. Die Analysten gehen davon aus, dass in diesen Bereichen noch enorme Wachstumschancen bestehen. Diese Geschäftsfelder stützen auch den Verlust der Forschungsabteilung X, die im vergangenen Quartal zwei Milliarden US-Dollar Verlust bei 172 Millionen Umsatz produzierte. In Summe quittierte der Markt die Zahlen mit einem leichten Minus von 2,37 %.

Zum Chart

Der Kurs hat die lang anhaltende Seitwärtsbewegung am 7. Juni 2019 verlassen und ist in einen Aufwärtstrend übergegangen. Im Zuge des Aufwärtstrends wurden die starken Widerstände bei 1250 US-Dollar und 1350 US-Dollar überwunden. Das all time high bei 1500 US-Dollar wurde knapp vor der Veröffentlichung der Zahlen zum 4. Quartal Anfang dieser Woche markiert. Trotz der verhältnismäßig großen Abweichung bei den Umsätzen, fiel die Konsolidierung vergleichsweise moderat aus. Als Folge ist der Aufwärtstrend noch intakt.

Die Chancen stehen besser, das all time high bei 1500 US-Dollar innerhalb der nächsten Wochen zu übertreffen (Ziel 1531), als wieder die 1434,46 US-Dollar am Weg nach unten zu passieren. Fällt jedoch die Marke, sollte sich der Kurs bei der nächsten Unterstützung um den Wert 1350 US-Dollar einpendeln.

Alphabet (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1500,00 // 1563,88 US-Dollar Unterstützungen: 1434,75 // 1350,00 US-Dollar

Fazit

Der Aktienkurs von Alphabet konsolidiert ob der verfehlten Umsatzzahlen nur marginal und zeigt, dass die Marktteilnehmer noch einiges von diesem Unternehmen erwarten.

Der Mini Future Long (WKN JM3JZN) ermöglicht es dem Investor, mit einem Hebel von 8,01 von einem steigenden Kurs der Alphabet-Aktie zu profitieren. Der Abstand zur Stop-Loss-Barriere beträgt 131,59 US-Dollar (9,10 Prozent). Der Einstieg in diese Strategie bietet sich unter der Beachtung eines Stoppkurses bei 1390,00 US-Dollar an. Beim Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,13 Euro. Das mittelfristige Ziel könnte bei 1531,00 US-Dollar liegen (2,41 Euro beim Mini Future). Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Idee beträgt 1,4 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JM3JZN

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 1,66- 1,67 Euro

Emittent: J.P. Morgan Basispreis: 1265,56 US-Dollar

Basiswert: Alphabet KO-Schwelle: 1317,40 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 1448,59 US-Dollar Laufzeit: Open End

Kursziel: 2,41 Euro Hebel: 8,01

Kurschance: + 45 Prozent Quelle: JP Morgan

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.