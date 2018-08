Alphabet: Klare Unterstützung in Sicht!

Von dieser Meldung angetrieben konnte die #Aktie ein neues Allzeithoch bei rund $1291 etablieren (siehe Tageschart). Aktuell bildet sich im Chart nun ein Pullback bis an eine wichtige Unterstützungszone. Diese besteht aus einer horizontaler Linie, der 50-Tagelinie und der psychologisch wichtigen $1200-Marke. Im Stundenchart ist gut zu erkennen, dass dieser Pullback als Bullenflagge verläuft. Falls es den Bullen gelingt, diese Unterstützungen zu halten, ergibt sich ein erstes Potenzial für Kursnotierungen bis an die 20-Tagelinie bei $1244 und darüber hinaus bis an das Allzeithoch. Falls die Bären stark genug sind, um die genannten Unterstützungen nachhaltig zu brechen, richtet sich der Blick zunächst auf das 61.8%-Retracement bei $1176 und darunter auf die 200-Tagelinie bei $1110.











: Ende des Ausverkaufs? hier Zähe Aufwärtsbewegung auf neue Allzeithochs wahrscheinlich! hier Vorteil für die Bullen!Doppelboden und 12.450Kann die 6K erneut verteidigt werden? hier Wenn Sie mögen, bleiben Sie uns Formationstrader bitte gewogen. Markus Janssen Gerne beantworte ich Ihnen Ihre Fragen. Schreiben Sie mir gerne unter mj@formationstrader.de

Über den Autor:

Dr. Hamed Esnaashari ist Humanmediziner und Facharzt für Chirurgie. ­Seine Leidenschaft für die Finanzmärkte mit dem Schwerpunkt Edel­metalle entdeckte er bereits im Studium. In den Jahren seines aktiven Handels entwickelte er das Formationstrader-Handelssystem, dass er später mit seinem Geschäftspartner Silvio Graß verfeinerte.

Als Gründer der Formationstrader GbR analysiert er in seinen täglichen ­Videos die Rohstoff-, und Finanzmärkte. Gemeinsam mit Silvio Grass ­bietet er privaten und institutionellen Börsenteilnehmer ein Investment- und ­Trading-Coaching.

Neben seinen Tätigkeiten an den Finanzmärkten ist er Mitbegründer und Finanzleiter der in Hong Kong ansässigen Firma „LTB Limited“, die eine neuartige Traingsbox inklusive Curriculum für Studierende und Chirurgen/-innen in der Weiterbildung produziert.