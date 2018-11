Alphabet – Favorit in unruhigem Fahrwasser

Die Aktie der Google-Mutter Alphabet korrigierte in den vergangenen Monaten, könnte sich nun aber stabilisieren. Mit einem Inline-Optionsschein ( ST59MZ ) auf die Aktie von Alphabet können risikofreudige Anleger eine hohe Seitwärtsrendite erzielen.

Alphabet ist die Mutter von Google. Das Kerngeschäft von Alphabet ist somit die Tätigkeit der weltweit führenden Suchmaschine. Gegründet wurde die Holding im Oktober 2015. Die Aktien von Google wurden damals in einem Verhältnis von 1:1 in Aktien von Alphabet umgetauscht. In den vergangenen Monaten ging es indes abwärts mit der Alphabet-Aktie. Generell korrigierten US-Technologie-Aktien in den vergangenen Monaten und zollten daher der Kurs-Rally in den vergangenen Jahren Tribut. Nun aber könnte die Korrektur allmählich enden und die Aktie von Alphabet zumindest in eine Seitwärtsbewegung übergehen.

Unterstützungsmarken

Werfen wir einen Blick auf den Chart der Alphabet-Aktie. Im Juli notierte das Papier der Google-Mutter noch in der Region von 1.300 US-Dollar. Genau genommen markierte die Internet-Aktie bei 1.291 Dollar ein neues Allzeithoch, welches als starke Widerstandsmarke gilt. Danach allerdings war es erst einmal vorbei mit der Kurs-Herrlichkeit. Vor wenigen Tagen markierte die Aktie ein neues Monatstief bei 1.002 Dollar. Das aktuell gültige November-Tief gilt ebenfalls als Unterstützungsmarke wie das Mehrmonatstief von März bei 984 Dollar und das Zwischentief des vergangenen Jahres bei 915 Dollar.

Strategie

Mit einem Inline-Optionsschein auf Alphabet (WKN ST59MZ) können risikofreudige Anleger eine maximale Rendite von 34 Prozent oder 160 Prozent p.a. erzielen, wenn sich die Aktie der Google-Mutter bis einschließlich 15.03.2019 durchgehend zwischen den beiden Knockout-Schwellen von 900 US-Dollar und 1.350 US-Dollar bewegt. Nach unten haben die Notierungen aktuell einen Abstand von 14 Prozent. Nach oben sind es 29 Prozent. Falls die Alphabet-Aktie unter das Zwischentief bei 915 Dollar fällt oder das aktuelle Allzeithoch bei 1.291 Dollar überwinden kann, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige wie auch sehr schnelle Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden.

Quelle: Societe Generale