Alphabet – Chance zum Einstieg

Alphabet kratzte in dieser Woche an der Marke von 900 Milliarden US-Dollar. Davon ist die Aktie erst mal abgerückt. Nachbörslich ging es um 7,5 Prozent nach oben. Reichlich Marktkapitalisierung ist futsch, dabei legte der Umsatz immer noch um 17 Prozent zu. Die Erwartungen waren jedoch sehr hoch. Für Anleger mit langfristigem Horizont eine gute Möglichkeit zum Einstieg. Dafür eignet sich der Turbo-Bull MF9MLL von Morgan Stanley mit Hebel 3. Bei Flatex kostenfrei handelbar…Eine weitere EU-Milliardenstrafe hat den Gewinn des Google -Mutterkonzerns Alphabet zu Jahresbeginn gedrückt. Verglichen mit dem Vorjahreswert sank der Überschuss unter dem Strich um knapp 30 Prozent auf 6,7 Milliarden Dollar (6,0 Mrd Euro), wie der Internetkonzern am Montag nach US-Börsenschluss mitteilte.

Der Umsatz legte angesichts weiter sprudelnder Werbeeinnahmen um rund 17 Prozent auf 36,3 Milliarden Dollar zu, blieb damit aber weit unter den Erwartungen der Analysten. Das kam bei Anlegern nicht gut an. Die Aktie reagierte nachbörslich zunächst mit deutlichen Kursverlusten und geriet zeitweise mit über fünf Prozent ins Minus.

Die EU-Kommission hatte im März zum dritten Mal eine hohe Strafe gegen Google verhängt. Wegen Behinderung anderer Anbieter im Suchmaschinengeschäft wurde der Konzern zu einer Zahlung von rund 1,5 Milliarden Euro verdonnert. Die hinterließ nun deutliche Spuren in der Bilanz, auch wenn der Gewinn trotzdem noch sehr hoch ausfiel.

Quelle: dpa-afx, eigene