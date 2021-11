Alphabet C: Gehebelte Chancen bei neuerlicher Aufwärtsbewegung

Laut einer im UBS-Newsletter „KeyInvest Daily Trader“ veröffentlichten Analyse feiern die Bullen bei der Alphabet C-Aktie (ISIN: US02079K1079) neue Hochs. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Aktien von Alphabet sind in den letzten Tagen in einer weiteren Aufwärtswelle über das bisherige Allzeithoch bei USD 2’936 ausgebrochen und haben das langfristige Kursziel bei USD 3’030 erreicht. Zuvor waren die Aktien nach einer kurzen Korrekturphase ausgehend von USD 2’623 an der Unterseite einer kurzfristigen, im September unterschrittenen Aufwärtstrendlinie in Richtung des alten Rekordhochs angestiegen und hatten die Marke am 27.Oktober nach der Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen nach oben durchbrochen. Seither steigt der Wert in die Spitze einer keilförmigen Kursstruktur.

Ausblick: Der Aufwärtstrend der Aktien von Alphabet ist natürlich weiter intakt, hat dennoch einiges von seinem jüngsten Aufwärtsmomentum verloren. Ein weiterer Kurssprung ist dennoch möglich. Die Long-Szenarien: Bei einem Anstieg über das Kursziel bei USD 3’030 könnte die Aktie mit neuem Schwung direkt bis USD 3’103 steigen. An dieser zweiten langfristigen Zielmarke dürfte die Rally aber vorübergehend stoppen und eine deutliche Korrektur einsetzen. Sollte der Wert dagegen auch über USD 3'150 steigen, wäre sogar ein Kurssprung bis USD 3’240 möglich. Die Short-Szenarien: Dreht der Wert dagegen auf dem aktuellen Niveau ab und unterschreitet das letzte Rekordhoch, könnte es zu einem Pullback an die flache Abwärtstrendlinie auf Höhe von USD 2´850 kommen. Hier hätten die Bullen wieder Gelegenheit, das Ruder herumzureißen. Allerdings dürfte ein Bruch der Marke dagegen die erste übergeordnete Korrekturphase seit September einläuten. In diesem Fall dürfte es zu einer ausgeprägten Gegenbewegung bis USD 2’725 und USD 2’623 kommen.“

Tritt das positive Szenario in Form eines Kursanstieges auf 3.150 USD ein, dann werden Long-Hebelprodukte interessante Renditechancen eröffnen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 3.100 USD

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Alphabet C-Aktie mit Basispreis bei 3.100 USD, Bewertungstag 21.1.22, BV 0,01, ISIN: CH1141416458, wurde bei der Kursindikation von 2.936 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,122 USD mit 0,47 – 0,48 Euro gehandelt. Kann die Aktie ihren Höhenflug innerhalb des nächsten Monats auf 3.150 USD ausbauen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,00 Euro (+108 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 2.723,6845 USD

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Alphabet C-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 2.723,6845 USD, BV 0,01, ISIN: DE000DV6QZ18, wurde beim Aktienkurs von 2.936 USD mit 1,88 – 2,00 Euro gehandelt. Bei einem Kursanstieg der Aktie auf 3.150 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass die Aktie zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 3,80 Euro (+90 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf für DAX-Aktien oder von Hebelprodukten auf DAX-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek