Alphabet C-Calls nach Konsolidierung mit neuen Chancen

Laut dem UBS-KeyInvest Daily Trader könnte bei der Alphabet C-Aktie ex Google (ISIN: US02079K1079) nach einer Konsolidierung ein neuerlicher Kursschub bevorstehen. Hier ein Auszug aus der Analyse:

„Rückblick: Infolge der letzten Besprechung der Aktien von Alphabet an dieser Stelle am 7. Oktober übernahmen klar die Bullen das Ruder. Zügig erreichte der US-Technologietitel das Ziel bei 1.248 USD. Dort konsolidierte der Wert einige Tage, um die Aufwärtsbewegung im Anschluss bis auf 1.289 USD fortzusetzen. Nach einem ersten Fehlversuch etablierten sich die Aktien Anfang dieses Monats auch über dem Widerstand bei 1.289 USD. Einzig das Projektionsziel bei 1.345 USD wurde mit einem Hoch bei 1.335 USD bislang knapp verfehlt. In der Vorwoche konsolidierten die Aktien und erreichten ein wichtiges Unterstützungsniveau.

Ausblick: Formal kann die jüngste Schwäche als klassische Rücklaufbewegung an das Ausbruchsniveau bei 1.289 USD angesehen werden. Nun müssen die Käufer aber Flagge zeigen. Die Um das Ausbruchssignal in diesem Monat über 1.289 USD aufrechtzuerhalten, müssen die Bullen den Wert bereits zu Beginn der Handelswoche stabilisieren. Dabei sollte die Marke von 1.289 USD verteidigt werden, zumindest auf Tagesschlusskursbasis. Gelingt dieser Kraftakt, dürften die Aktien zunächst das Zwischenhoch bei 1.335 USD als Kursziel anpeilen.“

Kann die Alphabet C-Aktie, die derzeit bei 1.301 USD notiert, im Verlauf des nächsten Monats auf 1.335 USD zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 1.250 USD

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Alphabet C-Aktie mit Basispreis bei 1.250 USD, Bewertungstag 17.1.20, BV 0,01, ISIN: CH0437763300, wurde beim Aktienkurs von 1.301 USD und dem Euro/USD-Wechselkurs von 1,101 USD mit 0,66 – 0,67 Euro gehandelt.

Kann sich der Kurs der Alphabet C-Aktie in spätestens einem Monat auf 1.335 USD erhöhen, dann wird der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,83 Euro (+24 Prozent) ansteigen.

Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 1.272,8836 USD

Der Goldman Sachs- Turbo-Call auf die Alphabet C-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 1.272,8836 USD, BV 0,01, ISIN: DE000GB56QT8, wurde beim Aktienkurs von 1.301 USD mit 0,313 – 0,333 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Alphabet C-Aktie auf 1.335 USD wird der Turbo-Call – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – einen inneren Wert von 0,56 Euro (+68 Prozent) erreichen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Alphabet C-Aktien oder von Hebelprodukten auf Alphabet C-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek