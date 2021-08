Alphabet C im 2. Quartal 2021: Umsatz +57%, Gewinn +166%, Rücksetzer für Long Trade nutzen?

Weitere Suchergebnisse zu "Alphabet C":

Werbeeinahmen sprudeln. Zerschlägt die US-Regierung die Monopole der Internetkonzerne? Was tun mit der Alphabet-C-Aktie (GOOG)?

Symbol: GOOG ISIN: US02079K1079

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Im Halbjahresverlauf konnte die Alphabet-C-Aktie einen soliden Zuwachs von über 46 Prozent verzeichnen. Nach den Quartalszahlen der letzten Woche schnellte sie zu einem neuen Allzeithoch hinauf, kehrte aber zwischenzeitlich zum 20er-EMA zurück, wo wir gute Einstiegsmöglichkeiten sehen, sofern sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen sollte.

Chart vom 30.07.2021 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 2704.42 USD

Meinung: Die Zahlen für das 2. Quartal waren mehr als überzeugend: Umsatz +57 Prozent, Gewinn +166 Prozent. Die positiven Ergebnisse werden fast ausschließlich im Bereich der Suchmaschinenwerbung erwirtschaftet. Im noch recht jungen Cloud-Geschäft gibt es noch rote Zahlen, ebenso in den sogenannten Moonshots wie dem autonomen Fahren bei der Tochtergesellschaft Waymo. Angesichts der Monopolstellungen diverser Internetkonzerne sieht die US-Administration den freien Wettbewerb behindert, so dass über eine Zerschlagung von Alphapet und Co. nachgedacht wird.

Mögliches Setup: Long-Einstieg wäre beim Überschreiten der letzten Tageskerze. Den Stopp Loss könnnen wir je nach Risikoneigung unter dem oberen oder unteren Rand der Kurslücke der letzten Tage setzen. Kursziel wäre beim bereits genannten Allzeithoch. Da die Kassen von Alphabet gut gefüllt sind, ist der Konzern gut gerüstet für langwierige Prozesse hinsichtlich einer Zerschlagung. Bis zu einer endgültigen Entscheidung haben wir genug Zeit, die Gewinne laufen zu lassen. Die nächsten Quartalszahlen sind erst für den 26. OKtober terminiert, so dass auch diese unserem Trade nicht im Wege stehen.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in GOOG.

Veröffentlichungsdatum: 01.08.2021

Bitte nehmen Sie nachstehenden Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis.

Analyse erstellt im Auftrag von

Haftungsausschluss

„Bitte nehmen Sie diesen Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis:

Die von der e-Finanzmedien Achim Mautz GmbH (im Folgenden „Finanzinformationsdienst“) angebotenen (alt.: Markberichte, Kurzanalysen, Webinare, Schulungen, Live Streams oder Trader Chats (im Folgenden „Publikationen“) können charttechnische Analysen enthalten. Bei den Publikationen handelt es sich aber nicht um eine Finanzanalyse gem. Art 36 Abs. 1 delVO MiFID II. Mit Erstellung und Veröffentlichung dieser Publikation erbringt der Finanzinformationsdienst keine Anlageberatung oder wird aufgrund einer Vermögensbetreuungspflicht tätig. Auch stellt diese Information weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Erwerb von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar und darf keine Grundlage für eine Anlageentscheidung sein. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente sollte auf der Grundlage eines individuellen Beratungsgesprächs unter Berücksichtigung der persönlichen Umstände eines Anlegers erfolgen.