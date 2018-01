Alno – 220 Prozent Gewinn toppt Bitcoin

Bitcoin, Po.et, IOTA, Monero – vergessen Sie an diesem Montag alles.Alno ist zur ersten richtigen Handelswoche der Wahnsinn. Die Aktieeröffnet zu 8 Cent, schießt mehr als 200 Prozent nach oben. DerBörsenwert überschreitet mal wieder die 10-Millionen-Euro-Marke.Das Blöde – die Aktie ist eigentlich wertlos. Der Kauf durch dieInvestoren in UK ist über den Tisch, doch ansonsten klingt dieNachricht, dass “der Beschluss über die Einstellung desGeschäftsbetriebs zurückgenommen wurde” anständig, mehr nicht. Wirwerden uns in der Finanzmarktrunde am Mittwoch die Notierungen beiMonero, Stella, Po.et, ADA, LTC anschauen und mal mit Alno vergleichen;-).