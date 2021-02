Allzeithoch geknackt!

1. CureVac (WKN A2P71U)

Als meistgehandelte Aktie in Stuttgart legt CureVac heute 5,9% zu. Nachdem das Tübinger Biotech-Unternehmen letzte Woche bei einer Kapitalerhöhung über 500 Millionen US-Dollar einsammeln konnte, gab CureVac am Freitag bekannt, seinen Corona-Impfstoff künftig auch in Großbritannien herzustellen. Teil des Deals sei eine Lieferung von 50 Millionen Impfstoff-Dosen an Großbritannien, sollte der Impfstoff die Zulassung erhalten.



2. Bayer (WKN: BAY001)

Auch die Bayer-Aktie verzeichnet in Stuttgart ein hohes Handelsvolumen, bewegt sich aber kaum von der Stelle. Ende letzter Woche hatte sich Bayer mit den Klägern im Glyphosat-Streit in den USA auf einen Kompromiss geeinigt: Mit einer Zusage von bis zu zwei Milliarden US-Dollar sollen künftige Klagen beigelegt werden. Seither empfahlen mehrere Analysten die Bayer-Aktie zum Kauf.



3. Encavis (WKN: 609500)

Viele Orders werden in Stuttgart zum Wochenauftakt auch bei der Encavis-Aktie ausgeführt, die 5,5% auf knapp über 24 Euro zulegen kann – und sich damit wieder ihrem Allzeithoch aus dem Januar bei 25,40 Euro nähert. Der Betreiber von Solarparks und Windkraftanlagen gilt unter Anlegern als Profiteur des Nachhaltigkeitstrends.