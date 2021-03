Allzeithoch & Zinsentscheid

1. Deutsche Telekom (WKN 555750)

Meistgehandelter Wert auf dem Stuttgarter Börsenparkett sind heute die Papiere der Deutschen Telekom. Die Aktie des Mobilfunk-Konzerns notiert am Freitag 1% fester. Gestern hatte sich ein Analyst der Citi-Bank optimistisch zur T-Aktie geäußert: „Die Telekom ist durchweg gut aufgestellt“. Vor allem die Funkmasten-Sparte des Konzerns sieht man als großes Asset an und traut den Papieren einen Kurs von 18,50 Euro zu. In der Funkmasten-Branche verspricht indes die kommende Woche viel Spannung. Am 18. März soll die Funkmasten-Sparte des Vodafone-Konzerns, Vantage Towers, an die Börse gehen.



2. Bayer (WKN BAY001)

Die Bayer-Aktie notiert heute nahezu unverändert. Nachdem es für die Papiere des Leverkusener Chemie-Konzerns zur Wochenmitte in Folge des Capital Market Days kräftig bergauf ging, büßte die Aktie ihre Gewinne im gestrigen Handelsverlauf wieder ein. Gestern wurde bekannt, dass ein US-Gericht die Anhörung der laufenden Glyphosat-Klagen von Ende März auf Mitte Mai verschoben hat.



3. SAP (WKN 716460)

Für die Aktie des Software-Konzerns SAP geht es kurz vor dem Wochenende um 1,2% nach unten. Der DAX-Riese kündigte an, für jeden der knapp über 100.000 Mitarbeiter einen zusätzlichen Urlaubstag einzuführen. Aufgrund der Corona-Belastungen in den letzten Monaten rief SAP den 27. April zum firmeninternen „Gesundheitstag“ aus. An diesem Tag bleiben die Tore des Unternehmens geschlossen – volles Gehalt gibt es für die Angestellten aber dennoch. Den SAP-Aktionären scheint die Nachricht heute aber angesichts der Kursverluste nicht zu gefallen.